Na muža sediaceho v aute padol v Nízkych Tatrách strom

Ako informovala Horská záchranná služba, po tom, čo na muža sediaceho v aute padol strom, bol v bezvedomí, nereagoval a nedýchal.

„Po vyslobodení z auta začali horskí záchranári okamžite s kardiopulmonálnou resuscitáciou, ktorú striedavo s hasičmi vykonávali do príchodu lekárky. Po 45-tich minútach celkovej resuscitácie sa spoločne s prítomnou lekárkou podarilo obnoviť životne dôležité funkcie, no napriek tomu mladého muža vo vážnom stave posádkou rýchlej lekárskej pomoci transportovaný do nemocnice v Liptovskom Mikuláši,“ uvádza sa na stránke HZS.

V sobotu v Nízkych Tatrách v polohách od 1 000 metrov do 1 500 metrov nadmorskej výšky fúkal silný vietor s nárazmi 95 až 115 km/h, pričom povyvracal niekoľko stromov.