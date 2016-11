Pre plot pred ambasádou USA napísal Borguľa Trumpovi list

V súčasnosti je americká ambasáda oplotená neprávom, pretože k pozemku už nemajú právny vzťah, nájom sa skončil 15. augusta. Poslanec v liste uvádza, že nájomná zmluva medzi magistrátom hlavného mesta Bratislavy a Veľvyslanectvom USA k pozemkom, na ktorých stojí plot, stratila platnosť a v súčasnosti tak ide zo strany amerického veľvyslanectva o nelegálne okupovanie verejného priestoru námestia a o bezprecedentné nerešpektovanie zákonov Slovenskej republiky.

"Cieľom môjho listu ale bolo upriamiť pozornosť na skutočnosť, že zastupiteľský úrad USA na Slovensku napriek upozorneniam a protestom nepodnikol žiadne kroky vo veci odstránenia plotu z Hviezdoslavovho námestia,“ povedal Martin Borguľa, ktorý plot a zmluvu s americkou ambasádou dlhodobo kritizuje. List podpísal aj mestský poslanec za bratislavskú mestskú časť Lamač Radoslav Olekšák.

Plot má zmiznúť

O tom, že plot má z Hviezdoslavovho námestia zmiznúť, rozhodli bratislavskí poslanci na septembrovom rokovaní mestského parlamentu. Zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí rozhodlo, že ambasáda bude za pozemok pod plotom platiť ďalšie tri roky nájomné jedno euro za meter štvorcový za deň, čo pri výmere 1 318 metrov štvorcových predstavuje približne 481-tisíc eur ročne. Dodatok k zmluve o nájme mal vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše do šesťdesiatich dní od schválenia uznesenia. Ambasáda síce doručila Hlavnému mestu SR Bratislava podpísaný dodatok v uvedenej lehote, bolo to však po uplynutí doby nájmu, po 15. auguste tohto roka. Poslanci hovorili o možnosti uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú na tri roky do 15. augusta 2019, zmluvu však nakoniec zastupiteľstvo neschválilo.

Veľvyslanectvo plánuje sťahovanie

Americká ambasáda vo svojom stanovisku píše, že pri podávaní žiadosti o predĺžení nájmu dodržiavali písomné inštrukcie mesta Bratislava. „Boli sme v neustálom kontakte s mestom v priebehu celého procesu predĺženia nájmu. Sme v kontakte aj naďalej, veľvyslanectvo a mesto Bratislava spolupracujú pri hľadaní riešenia tohto problému,“ uvádza veľvyslanectvo.

Ako ďalej pripomínajú, ich plány presťahovať sa z Hviezdoslavovho námestia na iné miesto napredujú, stále vyhodnocujú tri pozemky pre nové veľvyslanectvo a veria, že pozemok vyberú a o nájomnej zmluve začnú rokovať ešte v tomto roku. „Po zakúpení pozemku Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) USA stanoví harmonogram pre zadanie zákazky na návrh a výstavbu novej budovy veľvyslanectva. Keď MZV USA podpíše stavebnú zmluvu, proces výstavby novej budovy veľvyslanectva trvá približne tri až štyri roky. MZV USA bude spolupracovať s mestom Bratislava na príprave architektonického návrhu budovy tak, aby zodpovedala obecným predpisom mesta Bratislava a minimalizovala jej vplyv na okolie,“ uzavrela ambasáda.

Plot pre zvýšenie bezpečnosti

Ambasáda USA mala mestské pozemky na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici s rozlohou približne 1 300 metrov štvorcových prenajaté od roku 2005. Bezpečnostné opatrenia okolo budovy na Hviezdoslavovom námestí spravilo veľvyslanectvo v súvislosti s teroristickým útokmi v New Yorku z 11. septembra 2001. Vtedajší nájom bol stanovený na jednu korunu (v prepočte 0,03 eura) na rok za celý predmet nájmu.

O odchode americkej ambasády z Hviezdoslavovho námestia sa hovorí už približne dva roky. Vtedy veľvyslanectvo žiadalo o predĺženie nájmu na mestské pozemky, desaťročná zmluva z roku 2005 totiž mala vo februári 2015 vypršať. Vtedajším bratislavským mestským poslancom sa však ďalšie predlžovanie nájmu pre bezpečnostné opatrenia ambasády nepozdávalo a navrhovali, aby americké veľvyslanectvo plot odstránilo alebo si našlo vhodnejšie miesto pre svoje sídlo. Ambasáda na základe viacerých rokovaní so samosprávou vyhodnotila svoje možnosti a rozhodla sa, že si buď nájdu, alebo postavia novú budovu. Takýto proces však trvá roky.