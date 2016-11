Staré Mesto otvára verejnú diskusiu o Južnom predmestí

Samospráva preto pozýva verejnosť na diskusiu dnes 22. novembra o 17.00 hodine do kaviarne Berlinka v Slovenskej národnej galérii. Diskutovať bude okrem starostu aj hlavná architekta Bratislavy Ingrid Konrad a ďalší odborníci na urbanizmus.

„Chceme sa týmto územím zaoberať v spolupráci s obyvateľmi a inštitúciami. Participatívny proces sa nám osvedčil pri zadávaní podmienok pre súťaž na revitalizáciu Šafárikovho námestia. Radi by sme skultivovali a doplnili zeleň a našli optimálne riešenie dopravy v tejto zóne tak, aby sa zvýšil komfort pre chodcov a cyklistov,“ uviedol starosta Radoslav Števčík.

V lokalite, o ktorej chce mestská časť s verejnosťou hovoriť, je niekoľko ikonických bodov. Súčasťou je Slovenská národná galéria, pri rekonštrukcii ktorej sa uvažuje aj o prepojení Hviezdoslavovho námestia cez budovu galérie až na nábrežie či hotel Danube, ktorý zatiaľ rekonštruujú v pôvodnej veľkosti.

V spolupráci s krajinnými architektmi a dendrológmi pripravuje samospráva projekt zelene na Hviezdoslavovom námestí. „Chceme si aj v spolupráci s pamiatkarmi stanoviť, ako dlhodobo nastaviť perspektívu tohto námestia, ako by malo vyzerať o dvadsať rokov a postupne začať na tom pracovať, v súčasnosti je na námestí rôznorodá zmes drevín,“ uviedol starosta Števčík.

Starosta vidí problém v budove Osobného prístavu. Súkromný majiteľ chce budovu rekonštruovať a nadstaviť, s čím nesúhlasia obyvatelia ani samospráva. Staré Mesto chce predĺžiť promenádu od nákupného centra Eurovea až po Starý Most a Fajnorovo nábrežie. Pozemky tam však patria Verejným prístavom, čo je 100-percentná akciová spoločnosť štátu v zastúpení ministerstva dopravy. „Minister dopravy Árpád Érsek sa v tejto veci stretol so starostom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Radoslavom Števčíkom, aby prediskutovali možné riešenia. Záväzné stanovisko ministerstva zatiaľ nepadlo,“ uviedol rezort. Súkromný investor totiž chce vedľa prístavu vybudovať parkovisko pre autobusy. S tým mestská časť nesúhlasí.

„Jediný vjazd je cez Fajnorovo nábrežie a výjazd cez Múzejnú ulicu, čo spôsobuje zápachy. Lokalita nie je dimenzovaná na to, aby tam jazdilo toľko autobusov a nový majiteľ Osobného prístavu má ambíciu zdvojnásobiť počet lodí a pasažierov, ktorí budú prichádzať do Bratislavy po Dunaji a chce na to používať tento priestor,“ dodal starosta Števčík.

„Som realista a viem, že ponuka súkromného investora platiť komerčný nájom za pozemky a urobiť tam parkovisko pre autobusy je pre ministerstvo a Verejné prístavy lákavá, lebo z toho budú mať príjem. Žiaľ, my v tomto prípade zastupujeme verejný záujem a myslím si, že je vo verejnom záujme ,aby tam nebolo parkovisko, ale promenáda, priestor pre oddych,“ dodal Števčík.