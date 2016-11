Petíciu za obnovu trasy linky 95 riešia na magistráte Bratislavy

Ako ďalej uviedla hovorkyňa Bratislavy Ivana Skokanová, po stanoviskách z odborných oddelení magistrátu petíciu predložia na rokovanie mestského zastupiteľstva v decembri alebo na prvé zasadnutie zastupiteľstva v novom roku. Hromadnú dopravu v hlavnom meste financujú z mestského rozpočtu a mesto Bratislava je 100-percentným akcionárom Dopravného podniku Bratislava (DPB).

Petícia za pôvodnú trasu

Petíciu spustil začiatkom septembra bratislavský mestský a petržalský miestny poslanec Oliver Kríž spolu so svojím hnutím Mladá Bratislava. Za dva mesiace vyzbierali 3 295 podpisov, v polovici novembra petíciu odovzdali do podateľne bratislavského magistrátu a v kópii aj do podateľne DPB. Aby sa petíciou zaoberali bratislavskí mestskí poslanci, musela mať tisíc podpisov.

„Predĺženie linky budem navrhovať ako svoju poslaneckú prioritu do rozpočtu mesta na budúci rok. Listom sa plánujem obrátiť aj na ostatných mestských poslancov zvolených za mestskú časť Petržalka, aby podporili moju snahu,“ poznamenal Kríž.

Nový grafikon nevyhovuje

Trasu linky číslo 95 po otvorení bratislavského Starého mosta a novej električkovej trate do Petržalky skrátili po Muchovo námestie v Petržalke. Ak chcú v súčasnosti cestujúci z Petržalky pokračovať v ceste do centra mesta, musia prestúpiť na električku na Farského ulici a novou električkou prejsť cez Starý most dve zastávky na Šafárikovo námestie.

„Tí, ktorí cestujú iba na Šafárikovo námestie, si pre tento prestup musia kupovať 30-minútový lístok namiesto 15-minútového,“ hovorí Kríž s tým, že nový grafikon 95-ky nie je komfortný a už vôbec nie efektívny. „Navyše, novému cestovnému poriadku mestskej hromadnej dopravy nepredchádzala dôkladná a dostatočná diskusia s cestujúcou verejnosťou,“ pripomína.

Náhradu bude mať linka číslo 95 podľa Kríža len vtedy, keď dokončia druhú fázu električkovej trate, ktorá by mala premávať od Janíkovho dvora a bude prepravovať obyvateľov celým územím Petržalky. „Pre ľudí, ktorí električkou cestujú ďalej, napríklad do Rače, je to v poriadku. Momentálne však v stave, keď električka jazdí pár zastávok do Petržalky, je skrátenie linky 95 predčasný krok,“ vyhlásil poslanec.