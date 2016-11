Škôlkari v Jasenici iba na 'pol úväzku'

Škôlka s kapacitou pôvodne pre 22 detí v Jasenici sa nachádza v budove miestnej základnej školy. Obec sa rozrastá a záujem o škôlku začal stúpať. Samospráva siahla po núdzovom opatrení a z pôvodnej spálne vytvorila ďalšiu triedu. Počet škôlkarov sa tak zvýšil na 30.

„Z týchto detí tu iba 18 môže spať, lebo viac ležadiel sa do triedy nezmestí. Dvanásť detí odchádza na obed domov. Ale aj ich rodičia by chceli, aby tu deti boli na celodennú prevádzku, vyhovieť im však nemôžeme, priestory sú malé,“ vraví Jarmila Bašová, ktorá je riaditeľkou MŠ v Jasenici už 26 rokov.

Funguje to tak, že deti pred obedom odídu na prechádzku, kým sú preč, školníčka rozkladá ležadlá. Miestnosť, ktorá dopoludnia slúžila ako herňa, sa zmení na spálňu. Časť detí po návrate z prechádzky ide domov. Pre rodičov je to veľká komplikácia.

„Mamičky to brzdí v tom, aby sa buď vrátili do pôvodnej práce, alebo aby mali možnosť hľadať si nové zamestnanie. Nie každý máme doma babky, ktoré by sa starali o deti,“ povedala Jana Dubcová, mamička 3-ročného Edka, ktorého prijali do škôlky len na pol dňa. Okrem neho má prváčku Janku, a ako s úsmevom priznala, tretie dieťa na ceste.

„Je to pre mňa zlá situácia, pretože som nezamestnaná a momentálne som si našla prácu. Dieťa chodí do škôlky iba na pol dňa, a nemohla som hneď povedať zamestnávateľovi, že prácu prijímam, ale len to, že sa mu ešte ozvem. Skúšam nájsť niekoho z rodiny, kto by mal čas a bol by ochotný vyzdvihnúť dieťa zo škôlky,“ dodala Zuzana Kapráliková, matka 3-ročného škôlkara.

Jasenica je od okresného mesta Považská Bystrica vzdialená ani nie desať kilometrov, v posledných rokoch zažíva stavebný boom. Pribúdajú tu ďalšie a ďalšie rodinné domy. Podľa starostu Richarda Pekara každý rok vydajú 14 až 15 stavebných povolení na rodinné domy. Dnes má dedina 1 100 obyvateľov, územný plán tu dovoľuje stavať tak, že ich počet dosiahne 2 500.

Všetky obecné budovy sú vyťažené, nie je možnosť rozšíriť ich o škôlku. Východiskom je výstavba novej, prípadne prístavba ku školskej budove. V minulosti sa Jasenica uchádzala o príspevok na rozšírenie kapacít z ministerstva školstva, skončila neúspešne, prvá pod čiarou. Teraz má možnosť požiadať ministerstvo pôdohospodárstva o dotáciu z európskych fondov.

„Nemilo nás prekvapilo, keď sme zistili, že nie sme oprávnení podať si projekt na rozšírenie kapacity materskej školy. Vyzerá to tak, že nebudeme schopní situáciu vyriešiť. Kritériá na poskytnutie tohto príspevku sa nám zdajú nespravodlivé,“ vraví Richard Pekar.

Jedným z kritérií na poskytnutie príspevku je počet nevybavených žiadostí. A tie v Jasenici neevidovali. V obci sa všetci poznajú, rodičia vedia, že v škôlke nemajú šancu, pretože je obsadená do posledného miestečka, a tak si podávajú žiadosti inde, najčastejšie v Považskej Bystrici.

Ministerstvo pôdohospodárstva podmienky pre uchádzačov o dotácie neplánuje meniť. „Výzva je nastavená na základe jasných a objektívnych kritérií, ako počet nevybavených žiadostí či potenciálny nárast počtu detí v budúcnosti. Naším cieľom je zvýšiť počet miest v materských školách tam, kde je to najpotrebnejšie. Rozhodne obciam odporúčame, aby si v tejto oblasti viedli jasnú evidenciu,“ zdôraznil rezort v stanovisku.