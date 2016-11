Vyhodnocujú analýzu priestorov na Slavíne, kde má vzniknúť múzeum

Uviedla to hovorkyňa mesta Bratislavy Ivana Skokanová s tým, že v súčasnosti vyhodnocujú túto analýzu. Na jej základe by mali vedieť, aké nevyhnutné úpravy treba spraviť v priestoroch Slavína na to, aby tam mohlo múzeum vzniknúť. O výsledkoch analýzy chce informovať mesto rezort obrany, ktoré múzeum plánuje zriadiť.

S iniciatívou zriadiť múzeum prišiel ešte exminister obrany Martin Glváč v roku 2015. Na Slavíne by mala byť stála expozície Oslobodenie Slovenska v rokoch 1944–1945. Ako uviedla hovorkyňa rezortu Danka Capáková, stavebno-technické a architektonické riešenie múzea nie je v gescii rezortu obrany. Ďalšia realizácia projektu múzea pod Slavínom závisí teda od stanoviska Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava a MARIANUM – pohrebníctva mesta Bratislava.

Slavín je najväčší vojnový pamätník v strednej Európe. Okolo neho je vojenský cintorín s vyše 6 800 vojakmi Sovietskej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Bratislavy počas druhej svetovej vojny. Pamätník bol postavený v rokoch 1957 – 1960 a slávnostne ho odhalili pri príležitosti 15. výročia oslobodenia mesta Sovietskou armádou 4. apríla 1960. V roku 1962 bol Slavín vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.