Do nemocnice v Ilave sanitky pacientov už nevozia

NsP v Ilave sa tak zmení na veľké oddelenie pre dlhodobo chorých pacientov. Už teraz tu má toto oddelenie 84 lôžok a ďalších 50 lôžok pribudne z terajšieho interného oddelenia, ktoré definitívne zanikne k poslednému novembrovému dňu.

„Je to proces reprofilizácie, ktorý sa začal v roku 2013, teda smerovanie nemocnice z akútnej na chronickú. V súčasnosti pripravujeme aj nemocničný hospic s 13 lôžkami, ktorý by sme chceli odovzdať do prevádzky začiatkom roka 2017. Celková kapacita lôžok sa nezmenšuje, zostáva taká, aká bola doteraz, teda 147,“ vraví Juraj Beďatš, riaditeľ NsP Ilava.

Podľa riaditeľa je týmto krokom reprofilizácia nemocnice ukončená, bude sa špecializovať na následnú zdravotnú starostlivosť. Veľké oddelenie dlhodobo chorých by malo slúžiť pre celé stredné Považie. Okrem tohto oddelenia a hospicu tu bude fungovať jednodňová zdravotná starostlivosť v oblasti chirurgie, traumatológie, ortopédie a gynekológie, špeciálne ambulancie a spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky, ako sú röntgeny, patológia, rehabilitácia či centrálna sterilizácia.

„Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami chronických chorôb, ktorých zdravotný stav si vyžaduje dlhodobejšiu liečbu, rehabilitáciu, ošetrovanie a nácvik bežných denných činností. Cieľom je dosiahnutie najvyššej možnej aktivity pacienta, jeho funkčnej zdatnosti, sebestačnosti a nezávislosti od okolia. Priemerná dĺžka hospitalizácie na tomto oddelení bola vlani 18,5 dňa,“ dodal Juraj Beďatš.

Na internom oddelení ilavskej nemocnice bolo ročne hospitalizovaných okolo 2¤200 pacientov. Tento počet by sa teraz mal rozdeliť medzi Fakultnú nemocnicu v Trenčíne a Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici, podľa toho, kam bude mať pacient bližšie. Obe sú od Ilavy vzdialené približne 25 kilometrov a obe sa zhodujú v tom, že nárast pacientov dokážu zvládnuť, aj keď s problémami. Interné oddelenie v Trenčíne má 63 lôžok, v Považskej Bystrici 82 lôžok, a túto kapacitu zatiaľ nezvyšujú.

Trenčianska nemocnica neočakáva nejaký návalový prírastok pacientov z Ilavy a jej okolia. Podľa Petry Nevláčilovej, hovorkyne nemocnice, títo pacienti prichádzajú už od začiatku roka 2014 a vo väčšej miere v posledných mesiacoch. V Trenčíne ich umiestňujú aj na iné oddelenia, napríklad geriatrické, infekčné, pľúcne či neurologické.

„V súčasnosti hľadáme varianty priestorového rozšírenia internej ambulancie a riešime možné prístrojové dovybavenie. Dôležitá je aj spolupráca zdravotných poisťovní z dôvodu potrebného presunu zmluvných objemov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť,“ povedala hovorkyňa trenčianskej nemocnice.

V Považskej Bystrici očakávajú viac ľudí v príjmovej ambulancii a nárast hospitalizácií asi o dvoch pacientov denne. Podľa Igora Steinera, zástupcu riaditeľa považskobystrickej nemocnice, to určite nebude ľahko zvládnuteľné.

„Limitujúce sú pre nás priestorové a určite aj personálne možnosti. Prinesie to viac práce pre našich zamestnancov a do budúcnosti si to bude vyžadovať aj investície na rozšírenie posteľového fondu a personálných možností, aby sme sa vedeli adekvátne postarať o všetkých pacientov,“ zdôraznil Igor Steiner.

Pacienti, ktorých sme oslovili v areáli ilavskej nemocnice, boli z tejto vízie zhrození. Anna Reseková (80) z Ilavy-Klobušíc vraví, že to má ďaleko do Trenčína aj do Považskej Bystrice. Obáva sa, že kým starších ľudí prevezú do susedných nemocníc, už môže byť neskoro. V minulosti bola hospitalizovaná na internom oddelení v Ilave, keď mala infarkt.

„Máme veľké obavy z toho, čo bude. Ilavskú nemocnicu úplne odrovnávajú, postupne tu zrušili viaceré oddelenia, teraz aj interné, kde zachraňovali životy. Spisovali sme petíciu, podpísalo ju 6-tisíc ľudí, ale nepomohlo to, nikto sa neopýta bežných ľudí, čo si o tom myslia. Veď tu ide o naše životy, o našich rodičov, o naše deti. Keď povedia, že treba zaplatiť, my sa aj poskladáme, aby sme nemocnicu zachránili,“ vraví ďalšia obyvateľka Ilavy Magdaléna Tomanová (43), matka troch detí.

NsP v Ilave sa pred 12 rokmi transformovala zo štátnej na neziskovú organizáciu. Stále zápasila s dlhmi, a tak tu postupne zanikli viaceré lôžkové oddelenia, chirurgické, ARO, novorodenecké aj pôrodnica. Koncom roka 2013 sa dostala do veľkej krízy, keď z interného oddelenia odišlo viacero lekárov. Nemocnica vtedy začala fungovať len v obmedzenom režime a sanitky sem pacientov prestali voziť. Riadny režim obnovila až v polovici roka 2014.