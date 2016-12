Vysoké Tatry si od medveďov oddýchnu

Premnožené medvede začali trápiť Tatrancov už koncom minulej zimy. Dôvodom ich častých návštev bol ľahko prístupný potravinový odpad v kontajneroch a odpadkových košoch. Niektoré medvede sa dokonca pokúšali vniknúť aj do ľudských obydlí. Priamo síce ľudí neohrozili, ale čoraz častejšie ich bolo vídať v Dolnom Smokovci, Tatranskej Lomnici či vo Vyšných Hágoch. „V snahe predísť kritickej a nebezpečnej situácii a eliminovať ohrozenie zdravia a životov obyvateľov, sme museli okamžite vykonať také opatrenia, ktoré vytlačia medvede z intravilánov jednotlivých osád mesta Vysoké Tatry," konštatoval primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Mesto preto ešte 8. marca tohto roku vyhlásilo vo Vysokých Tatrách mimoriadnu situáciu, ktorá trvala až do týchto dní.

Medvede sa hostili na lahôdkach

Podľa posledného sčítania, ktoré v roku 2012 urobila správa Tatranského národného parku (TANAP), žilo v oblasti Vysokých Tatier okolo sto medveďov hnedých. Tie však majú široké pole pôsobnosti a migrujú aj do iných regiónov. Riaditeľ správy TANAP-u Pavol Majko hovorí, že podľa pozorovaní sa v tomto roku v intraviláne Vysokých Tatier pohybovalo od dvoch do ôsmich až dvanástich kontajnerových medveďov.

„Vďaka mojim dvadsaťročným skúsenostiam s pozorovaním medveďov môžem povedať, že nikdy nechodili k človeku preto, aby ho navštívili. Do blízkosti ľudských obydlí láka medveďov ľahko dostupná strava, pri získaní ktorej nemusí medveď vydať takmer žiadnu energiu a stačí mu len prevrátiť kontajner s odpadom," konštatuje Majko. Poznamenáva, že vďaka pozorovaniu strážcov prírody i vďaka fotopasciam si všimli, že z medveďov, ktoré chodili k ľuďom a vyhľadávali potravu, sa stali maškrtníci. „Nevyhľadávali jedlo z hľadiska obsahu, teda chlieb a podobne. Zameriavali sa na zvyšky jogurtov, masla, ananásové šupky a tetrapaky," povedal Majko.

Tatranci sa zhoršujúcu situáciu rozhodli riešiť získaním povolenia na regulovaný ochranný odstrel medveďov. Ministerstvo životného prostredia požiadali o odstrel dvadsiatich kusov medveďov hnedých, ktoré sa pohybujú v okruhu do tisíc metrov od zastavaného územia. Súhlas napokon dostali na odstrel dvoch jedincov. Hovorkyňa ministerstva životného prostredia Petra Stano Maťašovská uviedla, že dva problémové medvede vo Vysokých Tatrách už usmrtili. Vysvetľuje, že odstrel povolil odbor štátnej správy ochrany prírody ministerstva životného prostredia. Nejde však o jednoduchý proces. Medveď hnedý je celoročne chránený druh nielen slovenskou, ale aj európskou legislatívou. O povolení na odstrel medveďa sa rozhoduje v správnom konaní a výnimka je odsúhlasená len v odôvodnených prípadoch.

Mesto robí ďalšie opatrenia

Vedenie Vysokých Tatier vie, že len regulovaný odstrel problém s medveďmi nevyrieši. „Sme strediskom cestovného ruchu. Aby sme zbytočne nerobili paniku, rozposlali sme do všetkých zariadení letáčiky s upozornením pre návštevníkov Vysokých Tatier, čoho by sa mali vyvarovať, resp. ako postupovať, ak by došlo k stretnutiu s medveďom," zdôrazňuje náčelník Mestskej polície vo Vysokých Tatrách Miroslav Kolodzej. Obyvateľom mesta aj turistom rozdávali Tatranci píšťalky, aby na seba pri prípadnom stretnutí s medveďom upozornili pískaním.

Tatranci si uvedomujú, že lákadlom pre medvede je najmä prístupný odpad, vyhodené jedlo v kontajneroch. Vedúci oddelenia investičnej činnosti mesta Jozef Gál pripomína, že pre mestské organizácie vydali príkazy na osádzanie horolezeckých karabín a retiazok na jednoduché uzatváranie kontajnerov. Ďalej na dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu územia, budov, priestorov, na opravu poškodeného oplotenia či častejší cyklus vývozu odpadov.

Situáciu by však mali pomôcť riešiť najmä nové kontajnery na odpad. Vo Vysokých Tatrách do konca tohto roku pribudne 57 staníc separovaného zberu, ktoré sú odolné voči medveďom. Mesto ich získalo z projektu, ktorý sumou 1,24 milióna eur podporilo ministerstvo životného prostredia. Hovorkyňa rezortu Maťašovská doplnila, že financie na tento projekt smerovali do Tatier z environmentálneho fondu. Väčšinu staníc už v jednotlivých lokalitách na pozemkoch patriacich mestu už namontovali, posledné chcú stihnúť do konca tohto roku. Medzitým sa už tatranské medvede uložili na zimný spánok.

Na jar sa uvidí, či opatrenia pomohli

Až na jar, keď budú medvede vyliezať zo svojich brlohov a začnú si hľadať potravu, sa ukáže, či budú opatrenia dostatočné. „Situácia sa samozrejme nezmení ako šibnutím čarovného prútika, kým sa medvede nezbavia podmieneného reflexu – chodenia ku kontajnerom, ktorý si ľahko prístupnou potravou vytvorili. Treba, aby boli dostatočne zabezpečené všetky odpadkové nádoby v meste," zdôrazňuje Majko.

Cesta prevencie je najschodnejším riešením aj podľa rezortu ministerstva životného prostredia. „Územie najstaršieho národného parku na Slovensku, TANAP-u, je prirodzeným domovom medveďov hnedých. Tie majú dlhoročný návyk chodiť za ľahko dostupnou potravou do nezabezpečených odpadkových nádob v obývaných častiach Vysokých Tatier. Zároveň strácajú plachosť a stávajú sa hrozbou pre ľudí," pripomína vo svojom stanovisku rezort životného prostredia.

Všeobecne sa očakáva, že ak sa vo Vysokých Tatrách podarí dostatočne zabezpečiť kontajnery, medvede si začnú postupne hľadať potravu vo svojom prirodzenom prostredí v lesoch, kde je jej tiež dosť. Či sa tak naozaj stane, zistia Tatranci už o niekoľko mesiacov.