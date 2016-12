V trenčianskom župnom dome je teraz vianočná tržnica

Toto podujatie pripravila župa pod názvom Vianočné srdce. Na stolíkoch sú rôzne svietniky, figúrky Mikulášov, čertov, anjelov, krásne zdobené vianočné gule a ďalšie ozdoby. Pre ľudí, ktorých domovom sú sociálne zariadenia, je zhotovovanie takýchto výrobkov a následný predaj obrovským zážitkom.

„Nie je nič úžasnejšie pre klientov, ako keď sa môžu pochváliť tým, akí sú šikovní a o ich prácu je záujem. Mnohí klienti sa cítia nepotrební, nevyužití a takáto forma prezentácie je pre nich naozaj veľmi užitočná a je pre nich motiváciou do ďalšej práce. Sú to milé drobnosti, ktoré sú vyrobené skutočne so srdcom, najkrajšie na tom je, že každý výrobok je originál, už druhý taký nebude," vraví Tibor Gavenda, riaditeľ trenčianskeho centra sociálnych služieb DEMY. Toto zariadenie poskytuje služby 50 deťom a mladým ľuďom s ťažkým telesným a mentálnym postihnutím.

Každý deň sa vo vestibule trenčianskeho župného domu predstaví štvorica sociálnych zariadení, ktorých klienti tam až do piatka budú ponúkať svoje výrobky. Autor: Milan Kráľ, Pravda

Aj pre starších klientov je takáto činnosť veľmi dôležitá. Potvrdila to Alena Šlesarová z centra sociálnych služieb Sloven v Slávnici, kde pracuje ako ergoterapeutka. V tomto zariadení sú dospelí ľudia, najmladší z nich má 19 rokov, najstarší sú už po osemdesiatke.

„Klientov to uspokojuje, odbúravame im stres a vypĺňame čas. A veľmi dôležité je používať humor, to ich povzbudzuje, keď k nim pristupujeme s humorom, sem-tam si zavtipkujeme, zaspievame a hneď je život krajší," dodala Alena Šlesarová, ktorá v zariadení pracuje už 29 rokov.

Na stolíku pri vchode ponúkali varenú čokoládu a nealkoholický punč. S týmito pochúťkami prišli klienti z Domova sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach. Okrem toho mali v ponuke aj výrobky z keramickej či krajčírskej dielne. Skupinka klientov prekvapila návštevníkov netradičnou módnou prehliadkou nazvanou Recyklujeme, ako vieme. Hitom bol napríklad slnečník zo starých novín alebo ozdoby na kabát z pokazených cédečiek.

Vo vestibule trenčianskeho župného domu bude vianočná tržnica do piatka. Autor: Milan Kráľ, Pravda

„Toto nie je to jediná akcia, na ktorej sme s klientmi boli, a tí sa na niečo podobné už veľmi tešia. Spočiatku boli poriadne zakríknutí, keď sme prišli do prostredia, ktoré bolo pre nich nové, teraz už vystupujú pred verejnosťou sebaisto, už sú z nich autority. Sú zvyknutí na to, že idú medzi ľudí a sú ich súčasťou. Každá takáto akcia ich posúva krôčik dopredu," zdôraznila Soňa Fabiánová, vedúca sociálno-zdravotného úseku v Domove sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach.

Hlavnou myšlienkou Vianočného srdca je spojiť tých, ktorí potrebujú pomoc, s tými, ktorí ju môžu poskytnúť. Podľa Veroniky Rezákovej z Trenčianskeho samosprávneho kraja si zamestnanci úradu, ale aj široká verejnosť môžu pozrieť, čo klienti ponúkajú, a ak uznajú za vhodné, môžu ich nejakým dobrovoľným príspevkom podporiť a vyjadriť tak aj spolupatričnosť. „Tržnica" vo vestibule je otvorená až do piatka každý deň od 9. do 14. hodiny. V kraji je 24 sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti župy a 19 z nich sa zapojilo do tejto akcie. Peniaze, ktoré zariadenia takýmto spôsobom získajú, im umožnia, aby Vianoce boli pre ich klientov o niečo štedrejšie alebo ich využijú na nákup väčšieho sortimentu materiálu do tvorivých dielní. Aby sa o rok mohli predstaviť ešte zaujímavejšími výrobkami.