V návrhu VZN o parkovaní v Bratislave sú zmeny

Predseda Komisie dopravy a informačných systémov Hlavného mesta SR Bratislavy a zároveň mestský poslanec Jozef Uhler uviedol, že po novom v návrhu zavádzajú napríklad možnosť získania abonentskej karty aj pre občianske združenia a neziskové organizácie. Ďalšou novinkou je, že jeden rezident môže získať len jednu rezidentskú kartu, pričom mestská časť určí maximálny počet kariet na jeden byt.

„Maximálna výška hodinového parkovania sa znížila z päť eur na tri eurá," pripomína Uhler s tým, že výšku úhrady za prvé auto v domácnosti stanovili na 20–100 eur, za ďalšie auto to je 50–500 eur.

O VZN budú rokovať poslanci

O návrhu všeobecne záväzného nariadenia majú bratislavskí mestskí poslanci rokovať na stredajšom zastupiteľstve. Prvýkrát o ňom mali hovoriť v novembri, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal však povedal, že dopravná komisia ešte potrebuje čas na vyhodnotenia pripomienok občanov. Podľa predsedu dopravnej komisie prídu ešte aj ďalšie návrhy na zmeny od bratislavských mestských poslancov.

Jednotná parkovacia politika

Termín spustenia parkovacej politiky v Bratislave stále nie je známy. Podľa primátora by bolo najlepšie, keby sa na začiatku do jednotnej parkovacej politiky v meste zapojili štyri veľké bratislavské mestské časti Petržalka, Ružinov, Nové Mesto a Staré Mesto. Zavádzanie celomestských pravidiel parkovania však bude mať podľa neho zmysel aj vtedy, ak sa niektorá samospráva do parkovacej politiky nezapojí. Mestské časti si budú samé prevádzkovať systém na svojom území. Či to bude internými kapacitami alebo externou spoločnosťou, to bude závisieť od nich. Mesto určuje len minimálny a maximálny rámec ceny rezidentskej karty, výšku poplatkov určujú mestské časti.

Mestský poslanec Martin Borguľa tvrdí, že ak by rokovanie o VZN posunuli ešte o dva mesiace, dlhšie o ňom diskutovali a schválili ho vo februári, tak sa nič nestane. „Aj tak má VZN platiť od prvého marca, návrh by mohol na úradných tabuliach visieť dlhšie, ľudia môžu posielať viac pripomienok a môžeme o ňom diskutovať,“ povedal predseda poslaneckého Klubu pre Bratislavu. Ako ďalej dodal, myšlienkovo sa blíži k primátorovmu návrhu parkovacej politiky, podľa neho je však čas na to, aby toto rokovanie mestské zastupiteľstvo na pár mesiacov posunulo.