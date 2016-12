Ulice Bratislavy už brázdi Vianočná električka

Do ulíc vypravili Vianočnú električku symbolicky 6. decembra. Preto na prvej jazde nemohol chýbať Mikuláš, čert ani anjel. Tretiaci a štvrtáci zo Základnej školy na Vazovovej ulici si jazdu užívali. Svorne tvrdili, že poslúchali a Mikuláša sa už nevedeli dočkať. Už vopred si preto pripravili básničku: „Mikuláš, prosím ťa, vytiahni tie sane, zapriahni sobov a sadni si na ne. Viktor mal deväť, Ema už desať, ponáhľaj sa Mikuláš, chceme zas plesať. Zober len anjelov a čertov nie, veď sme ti vraveli, že sa polepšíme. Chceme ti zaspievať, len nie sa učiť, nechceme skúšanie, vkuse sa mučiť. Tak teda Mikuláš, ber už tie sane, popožeň sobov a naplň nám dlane. A iba anjelov, nezabudni. Čertov, tých tu je dosť, nezakopni. A keby náročná mala byť tvoja cesta, raketoplán si zober do nášho mesta. A nezabudni, letenky len anjelom. Pristávacia dráha ZŠ Vazovova, školský dvor.“ A veru sa dočkali aj sladkej odmeny a Mikuláš s pomocníkmi nestihli ani vystúpiť a tí čokoládoví boli už zjedení.

Pohľad do vagóna Vianočnej električky. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Interiér vyzdobili tak, aby sa cestujúci cítili príjemne ako v obývačke. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Vianočná električka premáva zo zastávky SND – bývalá zastávka Jesenského – od 6. decembra 1206 16:00. Záujemcovia sa ňou môžu previezť až do 30. decembra 2016, s výnimkou 24. a 25. decembra, v tomto termíne električka premávať nebude. Vianočná električka bude počas tohto obdobia jazdiť v hodinových intervaloch od 16:00 do 20:00, keď vyrazí vždy na svoju poslednú okružnú jazdu. Pôjde po trase SND (Jesenského) – Námestie SNP – Obchodná – Radlinského – Vazovova – Špitálska – Námestie SNP – Tunel – Most SNP – SND (Jesenského). Všetci cestujúci ju môžu využívať zadarmo a aspoň na krátky čas tak zabudnúť na zhon a započúvať sa do najznámejších vianočných melódií.

Vianočná električka tento rok omladla. Pôvodné vozidlo typu ČKD – Tatra T2 nahradila štvornápravová električka T6A5 z roku 1991. Novinkou je aj interiér, ktorý pripomína obývačku. na výzdobe Vianočnej električky pracovalo desať ľudí. na osvetlenie použili 26 svetelných reťazí v celkovej dĺžke 702 metrov. Električku tak rozžiari 3 120 žiaroviek. Ozdobné girlandy majú 37 metrov. Na uchytenie použili 1 400 úchytiek a sto metrov drôtu.

„Veríme, že aj tohto roku spríjemníme čas predvianočného obdobia našimi unikátnymi električkami a cestujúci si vychutnajú blížiace sa sviatky v príjemnej atmosfére jazdou centrom mesta,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava Milan Urban.

Vianočná električka v Bratislave

Pre fanúšikov historických vozidiel sú pripravené aj nostalgické jazdy Adventnou električkou. Dopravný podnik Bratislava ju bude vypravovať po rovnakej trase ako Vianočnú električku, avšak táto bude jazdiť 10., 11., 17. a 18. decembra od 10:00 do 15:00 a tiež je pre cestujúcich zadarmo. Dopravný podnik Bratislava tento rok poskytol Adventnú električku na prezentáciu neziskovým organizáciám a školám.