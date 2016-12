Bratislavskí staromestskí poslanci zahlasovali proti úveru na cesty

Podľa pôvodného návrhu, ktorí poslanci po prvý raz neschválili v septembri, malo ísť o úver vo výške štyri milióny eur, ktoré by Staré Mesto splácalo desať rokov. V novom návrhu na čerpanie úveru by išlo o sumu tri milióny eur na obdobie piatich rokov, pričom ročná splátka by bola 600-tisíc eur.

V dôvodovej správe sa uvádza, že Starí Mesto má v správe viac ako 64,5 kilometra komunikácií, z ktorých mnohé sú v zlom stave a rozpočtové možnosti mestskej časti nepostačujú na ich rekonštrukciu. Jedným z hlavných dôvodov na čerpanie úveru mali byť tiež v súčasnosti nízke úrokové miery na bankovom trhu.