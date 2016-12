Staré Mesto má schválený rozpočet pre rok 2017

V návrhu uznesenia sa uvádza, že príjmy aj výdavky bežného rozpočtu by mali predstavovať 20 053 374 eur. Príjmy kapitálového rozpočtu hovoria o sume 267 200 eur a výdavky plánujú na 2 044 700 eur. V návrhu je ďalej uvedené, že príjmové finančné operácie by mali byť v roku 2017 vo výške 1 806 500 eur a výsledok hospodárenia vo výške 29-tisíc eur. Celkový rozpočet v príjmoch by tak mal predstavovať sumu 20 320 574 eur a vo výdavkoch sumu 22 098 074 eur.

Daňové príjmy Staré Mesto predpokladá vo výške 10 846 000 eur, nedaňové príjmy by mali byť 4 139 680 eur, granty a transfery 5 334 894 eur, príjmové operácie 1 806 500 eur, bežné výdavky 20 053 374 eur a kapitálové výdavky 2 044 700 eur. Jedinou zmenou oproti pôvodnému návrhu rozpočtu je presun peňazí z oblasti podpora verejnej správy, ktorá mala predstavovať sumu 4 709 205 eur, do oblasti vzdelávanie, kde mala byť suma vo výške 8 006 600 eur. Poslanci na zasadnutí schválili, že z verejnej správy sa presunie suma vo výške 30-tisíc eur do vzdelávania.

Ako ďalej uviedla hovorkyňa mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Nora Gubková, v budúcom roku samospráva vyčlenila v rozpočte najviac peňazí do oblastí podpora verejnej správy, infraštruktúra, sociálne služby a vzdelávanie.