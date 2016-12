Mestskí poslanci rozhodli o pravidlách parkovania v Bratislave

Bratislavské mestské časti si budú samé prevádzkovať systém na svojom území. Či to bude internými kapacitami alebo externou spoločnosťou, to bude závisieť od nich. Mesto určuje len minimálny a maximálny rámec ceny rezidentskej karty, výšku poplatkov určujú mestské časti. Cenu rezidentskej parkovacej karty určí mestská časť v sume od 20 do 100 eur za rok pre prvé auto, môže však rozhodnúť, že počas prvých 24 mesiacov bude zadarmo.

Rezidentská parkovacia karta bude platiť na vyznačených miestach po celej Bratislave s výnimkou Starého Mesta, kde rezidentská karta z iných mestských častí platiť nebude. Cena karty pre druhé auto v domácnosti by mala byť od 50 do 500 eur za rok. Aj v tomto prípade však platí, že ak sa mestská časť rozhodne, tak počas 24-mesačného obdobia ich môže vydávať zadarmo.

Druhé auto, ktoré je viazané na byt, bude mať pri krátkodobom parkovaní v Bratislave zľavu päťdesiat percent z ceny hodinového parkovania. Majitelia áut bez trvalého pobytu v Bratislave budú platiť hodinové parkovanie vo vyznačených zónach od 0,20 do 3 eur alebo zaplatia za abonentskú ročnú kartu od 100 do 1 000 eur za auto.

Po schválení všeobecne záväzného nariadenia bude nasledovať zmena Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorou mesto mestským častiam zverí mestské komunikácie na parkovanie. Konkrétne podmienky parkovania v jednotlivých mestských častiach si budú schvaľovať zastupiteľstvá v jednotlivých bratislavských mestských častiach.

V Starom Meste sa za parkovanie platilo

Starostu bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Radoslava Števčíka mrzí, že mestské zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zavedení pravidiel parkovania v Bratislave bez toho, aby schválili aj zmenu štatútu. „Zmenu štatútu považujem za kľúčovú, aby mohli tento systém zaviesť,“ povedal po hlasovaní o zavedení pravidiel parkovania v Bratislave Števčík. Ako ďalej dodal, v Starom Meste už systém spoplatneného parkovania niekoľko rokov funguje, ľudia sú podľa neho zvyknutí, že sa v tejto mestskej časti za parkovanie platí.

„Nepovažujem za šťastné, že nastavili nulový poplatok v iných mestských častiach. Poplatok má byť nástroj na reguláciu. Ak chceme, aby bola Bratislava ako Viedeň, tak sme nemali nič vymýšľať a ten systém, ktorý funguje vo Viedni, sme mohli zaviesť aj v Bratislave. „Tento návrh, ktorý poslanci schválili, je osobitý a na svetové pomery je unikátny, parkovacia politika zavádza nulový poplatok za parkovanie,“ zhodnotil Števčík. O tom, či sa Staré Mesto zapojí do nového parkovacieho systému v Bratislave, podľa neho rozhodnú staromestskí miestni poslanci.

Bajan: Táto parkovacia politika legalizuje neporiadok

Starosta bratislavskej Petržalky Vladimír Bajan poznamenal, že zastupiteľstvo schválilo nebezpečnú hru s občanom, ktorý teraz bude žiť v nádeji, že bude zadarmo parkovať lepšie. „Keď si lepšie prečíta, čo je schválené, zistí, že zastupiteľstvo legalizovali to, voči čomu najviac bojujeme. To sú autá zamestnancov i viac áut v rodine,“ spomenul. Podľa neho by bolo treba motivovať ľudí, aby necestovali autami, ale mestskou hromadnou dopravou.

„Táto parkovacia politika legalizuje ten neporiadok, ktorý na uliciach máme,“ zhrnul. Materiál chce predložiť poslancom petržalského miestneho zastupiteľstva a spoločne sa rozhodnú, čo s ním ďalej. „Kto rozumie parkovacej politike, tak vie, že toto je naozaj dielo, ktoré sa zaradí medzi to, čo fungovať nebude,“ ukončil Bajan, ktorý sa hlasovania o zavedení parkovacej politiky v Bratislave zdržal.

Starosta Lamača nové pravidlá víta

Naopak, starosta bratislavskej mestskej časti Lamač Peter Šramko prijatie nových pravidiel parkovania v Bratislave víta. „Máme konečne v rukách možnosť, aby sme začali robiť poriadok na tých miestach, ktoré sú kritické,“ vyhlásil. Šramkovi sa páči aj to, že ak sa miestni poslanci rozhodnú, prvé dva roky môže byť prechodné obdobie, počas ktorého nebudú ľudia za prvé či druhé auto v domácnosti platiť.

„Určite pristúpime k tomu, že nejaký čas parkovanie spoplatňovať nebudeme,“ zhrnul s tým, že všetko bude konzultovať s lamačským miestnym zastupiteľstvom. „Chcem, aby sme obmedzili parkovanie pre tých, ktorí u nás nemajú trvalý pobyt a ktorí neplatia dane,“ ukončil starosta.