Lyžiarska sezóna sa rozbieha rýchlejšie ako vlani

Počasie na horách by mohlo byť príjemne slnečné, no bude to mať za následok, že aj snehu ubudne. Či vydrží do Vianoc, bude závisieť od toho, koľko takých oteplení, ako sa začalo včera, ešte príde.

Najskôr, už 26. novembra, sa začalo lyžovať na Štrbskom Plese, uplynulý víkend odštartovala zimná sezóna v ďalších siedmich strediskách, v Nízkych Tatrách, na Orave, Kysuciach, strednom i východnom Slovensku. S večerným lyžovaním začali v stredu vo Fačkovskom sedle. Postupne upravujú ďalšie zjazdovky a k už otvoreným zjazdovkám sa dnes (piatok) plánuje pridať lyžiarske stredisko vo Vrátnej, Bachledovej doline, Ski Makov či Roháče – Spálená. V sobotu pribudne k lyžiarskemu výberu Jasenská dolina, Tatranská Lomnica, Strednica – Ždiar, Kubínska hoľa, Telgárt, Oščadnica, a menšie areály Látky – Royal, Horný Vadičov alebo Skicentrum Drozdovo.

Zväčša je na svahoch 30 až 50 centimetrov snehu. „Napríklad Roháče hlásia od 60 do 100 cm a Ski Zábava – Hruštín 60 až 80 cm snehu. Snehová vrstva je zmiešaná – tvorí ju technický a prírodný sneh z minulého týždňa, kedy pripadlo 30 až 60 cm," povedala Ľubica Styková z Holidayinfo.sk.

Včera sa už začalo otepľovať, čo môže mať vplyv na kvalitu snehu, ale i na to, že zo snehovej pokrývky môže ubudnúť a spomalí to i umelé zasnežovanie. „Ten prílev teplého vzduchu je dosť razantný. Dole v nížinách ho až tak nepocítime, zostane to v hmlách alebo nízkej oblačnosti. Ale vo výške 1 500 metrov to počas víkendových dní vyzerá na teplotu nad nulou. Ochladzovať by sa mohlo začať v priebehu pondelka budúceho týždňa, a to by zase mohlo priniesť sneženie," povedala meteorologička Miriam Jarošová. Vo vyšších horských polohách by si mohli lyžiari cez víkend pri inverzii užiť prevažne slnečné počasie.

Lyžiarska sezóna na Slovensku sa rozbieha zvyčajne v posledný novembrový až prvý decembrový týždeň. „V porovnaní s minulými dvomi sezónami, teda 2015/2016 a 2014/2015, je však nástup tohto roku čo do počtu stredísk rýchlejší. Neporovnateľné sú aj poveternostné podmienky – výdatná snehová nádielka začiatkom mesiaca a niekoľko dní mrazov, ktoré prevádzkovatelia mohli využívať na technické zasnežovanie," spomenula Styková z Holidayinfo.sk.

Posledné dve zimy bol začiatok lyžiarskej sezóny žalostný, otvorené strediská pribúdali pomaly, aj to len zväčša s umelým snehom. Sezóna sa tak rozbehla až na prelome rokov, pričom predvlani aj vlani bolo na Vianoce, a aj to len v čiastočnej prevádzke, iba šesť stredísk z asi 120, ktoré má v systéme portál Holidayinfo.sk. „V závislosti od poveternostných podmienok bolo v minulosti zvykom, že počas vianočných sviatkov boli upravené zjazdovky v 80 areáloch. Takto to bolo naposledy v sezóne 2013/2014, aj keď aj tá bola poznačená výrazným zhoršením lyžiarskych podmienok od Štedrého dňa do konca roka," doplnila Styková.