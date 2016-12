Bratislava kúpi 90 nových autobusov

Kúpiť plánujú 32 autobusov dĺžky osemnásť metrov, 28 autobusov dĺžky dvanásť metrov, 24 autobusov s dĺžkou 10,5 metra a šesť autobusov, ktoré majú do deväť metrov. Zastupiteľstvo zároveň žiada Dopravný podnik Bratislava (DPB), aby pripravil verejnú obchodnú súťaž na nákup autobusov v predpokladanej sume 24 miliónov eur. DPB to má podľa uznesenia stihnúť do konca júna budúceho roka. Hromadnú dopravu v hlavnom meste financujú z mestského rozpočtu a mesto Bratislava je 100-percentným akcionárom Dopravného podniku Bratislava.

Pôvodný návrh bol, aby do Bratislavy kúpili 88 autobusov, z nich malo byť 30 s dĺžkou osemnásť metrov, 28 dĺžky dvanásť metrov, 24 autobusov s dĺžkou 10,5 metra a šesť autobusov, ktoré majú do deväť metrov. S návrhom, aby mesto kúpilo o dva autobusy viac prišli mestské poslankyne Katarína Augustinič a Viera Kimerlingová.

Novota na úkor kapacity

Nákup 88 autobusov sa nepozdával mestskému poslancovi Radoslavovi Olekšákovi, spokojný však nie je ani s uznesením mestského zastupiteľstva. „Ideme vyraďovať tridsaťsedem kĺbových autobusov a nakúpime tridsaťdva. Neponúkneme väčšiu kapacitu pre cestujúcich. Áno, budú nové autobusy, ale v akej štruktúre? Bratislava potrebuje predovšetkým kĺbové autobusy,“ povedal po hlasovaní Olekšák, ktorý ako jediný hlasoval proti nákupu 90 nových autobusov.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava Milan Urban rozhodnutie mestských poslancov o nákupe nových autobusov víta. O tom, kedy by sa mohli v uliciach Bratislavy objaviť, je podľa neho predčasné hovoriť. „Urobíme všetko pre to, aby sme proces obstarávania spustili čo najskôr,“ spomenul Urban. „Zvýšenie o dva autobusy nepovažujem za zásadnú zmenu,“ ukončil.