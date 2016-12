Vláda poskytne finančnú pomoc UPJŠ v súvislosti s požiarom

Povedal to premiér Robert Fico, ktorý sa dnes podvečer stretol s rektorom Pavlom Sovákom a pozrel si aj veľkým požiarom poškodený objekt ústavu chemických prírodovedeckej fakulty na roku Moyzesovej a Kostlivého ulici v Košiciach.

„Prezrel som si rozsah požiarom spôsobených škôd a môžem v tomto okamihu vyhlásiť, že v stredu bude vláda pripravená rozhodnúť o finančnej pomoci pre univerzitu. Vyčleníme takú sumu, na akej sa dohodneme s univerzitou a ministerstvom financií. Išlo by o bezúročnú pôžičku do obdobia, pokiaľ nebude nahradená škoda z poistenia,“ povedal Fico. Doložil, že už v piatok môže mať škola peniaze na účte a bude mať prostriedky na eliminovanie následkov a zabránenie vzniku ďalších škôd, keďže objekt je momentálne bez strechy. Mrzí ho, že sa niečo také stalo, no našťastie pri požiari nedošlo na stratách na životoch, nikto nebol zranený a došlo len k materiálnym škodám, ktoré sú podľa odhadov sú jeden až tri milióny eur. Doplnil, že škody sú devastačné a budova bude potrebovať totálnu rekonštrukciu.

Ako uviedol rektor Sovák, oceňuje pomoc vlády. Povedal, že momentálne hasiči provizórne plachtami prikrývajú budovu, aby ju ešte viac nepoškodila voda, sneh a mrazy. Pokiaľ ide o vyučovanie, rektor uviedol, že o tom už hovoril s dekanom prírodovedeckej fakulty. V pondelok a utorok sa študenti ústavu chemických vied nebudú ešte učiť, no potom už sú dohodnuté priestory, rozdelenie zamestnancov. Výučba pomaly končí a ide skúšobné obdobie. Predpokladá, že v súčinnosti s lekárskou fakultou a ústavom biologických vied, ktoré majú podobné laboratória, zabezpečia vyučovanie chemikov v letnom semestri.

Pokiaľ ide o pravdepodobnú príčinu požiaru, rektor uviedol, že po dnešnom skúmaní zhoreniska skupinou expertov možno vylúčiť úmysel. Kde a ako požiar vznikol je stále predmetom vyšetrovania.

Požiar ústavu chemických vied vypukol v piatok 9. decembra pred šiestou večer na streche budovy a zasiahol všetky štyri časti. Likvidácia požiaru trvala takmer šesť hodín s 12 kusmi hasičskej techniky.