Prerokujú pokračovanie električky do Petržalky

Vizualizácia električkovej trate do Petržalky po Janíkov dvor.

Cieľom prerokovania bude hodnotenie správy projektu z hľadiska posudzovania vplyvu na životné prostredie. Projekt „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ nadväzuje na prvú etapu projektu Nosného systému MHD do Petržalky v rámci rozvoja dopravy a zlepšenia infraštruktúry v Bratislave.

Električkovú trať napoja na súčasnú mestskú hromadnú dopravu tak, aby cestujúci maximálne využili električkovú dopravu z mestskej časti Petržalka do mestskej časti Staré Mesto. Podľa Kohútikovej nebudú robiť výstavbu žiadnej súbežnej cestnej komunikácie, ktorú v tomto území pôvodne plánovali. Stavebné práce na druhej etape projektu nosného systému mestskej hromadnej dopravy naplánovali na obdobie rokov 2018 – 2020.

Verejnosť môže do správy o hodnotení nahliadnuť do 30. decembra na prízemí budovy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/Front office. Každá pripomienka, ktorá je z pohľadu verejnosti zásadná, musí byť doručená v písomnej forme priamo Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 do 30. decembra tohto roka.