Petržalka bude v roku 2017 hospodáriť so sumou vyše 33 miliónov

Príjmy budú v novom roku 33 803 571 eur a výdavky 33 803 571 eur. Najviac peňazí plánuje mestská časť investovať do vzdelávania, kultúry i životného prostredia. Ako dnes povedal petržalský prednosta Miroslav Štefánik, rozpočet v novom roku je zamerajú na investičnú činnosť.

Oproti tomuto roku predpokladajú v novom roku v Petržalke príjem vyšší o 1,3 milióna eur. Najvyšší podiel na tomto zvýšení má podľa samosprávy daň z príjmu fyzických osôb a vyššia daň z nehnuteľnosti. Celkový príjem na základe schváleného zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľnosti hlavným mestom od 1. januára odhadujú na 5 570 688 eur. V miestnych daniach predpokladajú zvýšenie príjmov na dani za užívanie verejného priestranstva. Sú to dane, ktoré sú v správe Petržalky a ich sadzby určuje mestská časť vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Rozpočet miestnej dane za psa má byť 181 000 eur, za užívanie verejného priestranstva je to 490 000 eur. Príjmy z prenájmu budov mestskej časti predpokladajú v čiastke 214 207 eur.

Do vzdelávania plánuje v ďalšom roku mestská časť investovať vyše 18 miliónov eur, na kultúru i životné prostredia po viac ako dva milióny eur. Na dopravu a komunikácie je to 1,5 milióna eur, približne rovnaké peniaze pôjdu aj na sociálnu pomoc a sociálne služby. Do výdavkovej časti rozpočtu zhrnuli aj výdavky pätnástich rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v čiastke 17 994 253 eur i príspevky na prevádzku Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka vo výške 1 928 067 eur.

Výdavky v novom roku budú aj na čerpanie úveru, čo je 1 743 000 eur na vybudovanie materskej školy na Vyšehradskej ulici i na splátky a úroky z prijatých úverov v čiastke 984 380 eur. Do rekonštrukcie školských budov chcú investovať 600 000 eur, na rekonštrukciu ciest vyčlenila samospráva 400-tisíc eur, na cyklotrasy a chodníky chcú dať 190-tisíc eur. Rekonštruovať chcú aj detské ihriská pri škôlkach, ktoré sú v Základnej škole (ZŠ) Černyševského a ZŠ Nobelovo námestie.

Zvýšenie výdavkov si podľa mestskej časti vyžiadala aj ďalšia etapa budovania športového parku Jama. V Petržalke chcú v ďalšom roku budovať aj ďalší výbeh pre psov, na nové kontajnerové stojiská majú vyčlenených 15-tisíc eur.