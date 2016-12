Najväčší projekt v Pezinku sa do komisií nedostal

Zásadný zámer, ako je modernizácia verejného osvetlenia, ktorý pezinská radnica pripravuje viac ako tri roky, sa za celý čas nedostal do poslaneckých komisií. Zastupiteľstvo si ich pritom zriaďuje ako svoje poradné orgány a sedia v nich odborníci z danej oblasti.

"Podľa primátora ide o najväčší projekt v meste v predpokladanej hodnote asi 4,8 milióna eur bez dane. Materiály, ktoré sa ho týkajú, sa nedostali ani do jednej z mestských komisií,“ upozornila poslankyňa Kvetoslava Štrbová z opozičného poslaneckého klubu Srdce Pezinka. Podľa nej by sa ním mala zaoberať minimálne komisia územného plánovania a komisia ekonomiky.

Primátor Oliver Solga zdôraznil, že pre projekt zriadil špeciálnu šesťčlennú pracovnú skupinu, ktorej polovicu tvoria poslanci. Nevidí preto dôvod, aby sa to preberalo v komisiách.

Postup závisí od demokratických princípov a kultúry samosprávy

Prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Eva Balážová poukazuje na to, že primátor by mal poradné orgány zastupiteľstva rešpektovať. Projektom sa podľa nej môže zaoberať aj špeciálna pracovná skupina. "Rozdiel je v tom, či si ju vytvorí zastupiteľstvo. V tom prípade by bolo jasné, že k nej má dôveru. Aj keby sa do nej nedostali opoziční poslanci, bola by zriadená na základe demokratického procesu,“ zhodnotila Balážová. Takáto komisia by podľa nej bola zodpovedná priamo poslancom.

Či je postup pezinskej radnice neštandardný, Balážová hodnotiť nechcela. "Samosprávy postupujú v takýchto prípadoch rôzne. Niektoré veci sa pripravujú dlhodobo a naozaj prejdú všetkými možnými a nemožnými inštitúciami, až kým sa vyšperkujú. Niekedy sa objaví zaujímavá výzva, na ktorú treba rýchlo reagovať, a vtedy sa ten proces hýbe rýchlo.“ Ako dodala, postup závisí aj toho, aké demokratické princípy a organizačná kultúra fungujú vnútri samosprávy.

Spory o dostupnosť návrhov projektu

Poslanci z klubu Srdce Pezinka chceli mať v pracovnej skupine zastúpenie. Tvrdia, že im to nebolo umožnené. Solga im odkázal, že projekt len zdržujú a blokujú. "Každý mal právo v ktoromkoľvek okamihu či etape nahliadnuť do materiálov,“ dodal primátor.

V pracovnej skupine bol za poslancov Juraj Pátek z druhého klubu Spoločne pre Pezinok. Strategické projekty ako projekt verejného osvetlenia majú ísť podľa neho do komisií. V tomto prípade, keď bola zriadená pracovná skupina, to však podľa neho nie je nutné. "Dva a pol roka na projekte intenzívne pracujeme, priebežné informácie o stave prípravy boli,“ povedal Pátek.

Za problém považujú opoziční poslanci aj to, že pri schvaľovaní návrhu koncesnej zmluvy mali v materiáloch len jej časť. Koncesná zmluva pritom predstavuje súťažné podklady pre výber súkromného investora, ktorý bude zodpovedať za modernizáciu, prevádzku a údržbu osvetlenia počas 20 rokov.

"V uznesení sa nachádzali len niektoré výňatky z návrhu. Kompletné znenie s ďalšími dôležitými časťami bolo pritom na DVD, ku ktorému nám len prišiel e-mail, že kto chce viac informácií, môže si ho vyzdvihnúť na mestskom úrade. Niektorí poslanci si ho ani neprevzali,“ podotkla Štrbová.

Celý obsah dokumentácie bol podľa prednostu mestského úradu Miroslava Šebestu k dispozícii všetkým poslancom. "Vzhľadom na rozsah materiálu, ktorý mal vyše sto strán, nebolo možné dať ho v tlačovej podobe,“ vysvetlil Šebesta. Podľa Balážovej je takýto postup v poriadku, otázkou je, ako to bolo odkomunikované.

Primátor vidí priestor na zmeny

Podľa poslancov bolo najlepšie upraviť návrh zmluvy ešte pred cenovými ponukami zo strany uchádzačov. Primátor vidí priestor na zmeny aj potom. Koncesná zmluva sa po vybratí víťaza vráti na zastupiteľstvo, ktoré ju musí schváliť trojpätinovou väčšinou. Mestský právnik Peter Štetka potvrdil, že poslanci ju môžu pripomienkovať aj vtedy. Otázkou však podľa neho je, či ju bude víťaz súťaže ochotný podpísať, ak ju poslanci zmenia.

Podľa Pátka by sa to teoreticky stať mohlo, no nepredpokladá, že k takej situácii dôjde. "Ide o veľkú zákazku, do súťaže sa nemôže prihlásiť hocijaká firma, len skutočne silná a renomovaná,“ myslí si poslanec.

Súkromník, ktorý vyhrá tender, by mal osvetlenie zmodernizovať a aj ho prevádzkovať. Mesto by malo dostať nové lampy, ich počet by sa mal zvýšiť.