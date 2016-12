Osamelých starkých potešili bezdomovci stromčekmi

„Zatajili nám to, lebo by sme sa asi pozamykali. My starí sa už neradi ukazujeme,“ zasmiala sa 85-ročná Anna Malychová, ktorá bola prvou obdarovanou v zariadení pre seniorov na Piaristickej ulici v Trenčíne. Vraví, že inak by v izbe stromček nemala. Vianoce sa chystá stráviť v tomto domove, pretože sa tu cíti dobre. „Všetci sú tu na nás milí, starajú sa o nás, či sú to sestričky, alebo upratovačky,“ dodala Anna Malychová.

Vianoce bude tráviť v domove dôchodcov aj 87-ročná Mária Lobotková. Žije tu už šesť rokov, ale takýto stromček ešte nemala.

„Prekvapilo ma, že mi prišli darovať niečo také, najskôr som si myslela, že je to niekto z mojej rodiny. Vianoce budem tráviť sama, len s týmto stromčekom,“ povedala Mária Lobotková. Hneď po Vianociach bude svoje 89. narodeniny oslavovať Alenka Sotáková. Zdôrazňuje, že je skutočne pokrstená ako Alenka, a tak sa úradne podpisuje. Keď sa kedysi mamy pýtala, prečo jej dali také krstné meno, tak vraj preto, že bola malá. Do zariadenia pre seniorov prišla pred rokom. Vraví, že najskôr ju prekvapilo milé prostredie v tomto zariadení, a teraz prišlo druhé veľké prekvapenie v podobe vianočnej jedličky. Nevdojak jej pri tomto nečakanom obdarúvaní vyhŕkli slzy.

Prvou obdarovanou v zariadení pre seniorov bola 85-ročná Anna Malychová. Vyzdobenú vianočnú jedličku v kvetináči jej odovzdal Pavol Masár, klient denného centra pre bezdomovcov. Autor: Milan Kráľ, Pravda

„Som z toho dojatá, najmä, keď je to darček od bezdomovcov, čo sami toho veľa nemajú. Preto si to veľmi, veľmi vážim. Pre stromček urobím špeciálne miesto na konferenčnom stolíku, tu bude mať čestné miesto v mojej izbe. Mám rodinu na Morave, príde po mňa brat a na sviatky pôjdem do Kyjova,“ hovorí o svojich plánoch Alenka Sotáková.

Nie všetci si však môžu sviatky plánovať v kruhu rodiny. V zariadení na Piaristickej ulici žije 70 seniorov a niektorí z nich tu zostanú aj počas sviatočných dní. Zvlášť smutné budú pre nich Vianoce v prípade, ak termín výplaty dôchodku nepadne na tieto dni. V tom prípade ich nikto nepríde navštíviť, lebo nebudú mať čo rozdávať. O to viac ich potešili darčeky v podobe živých stromčekov, čo im priniesli bezdomovci.

„Toto je iná tvár bezdomovcov, väčšina verejnosti ich vníma celkom inak. Pre mňa je úžasné zistenie, že popri tom každodennom boji o prežitie nájdu ešte kapacitu, energiu a záujem postarať sa aj o druhých,“ povedal Ladislav Pavlík, riaditeľ Sociálnych služieb v Trenčíne. Stromčeky dopestovali klienti nízkoprahového denného centra Iskra v Trenčíne, ktoré prichýlilo ľudí bez domova a pomáha im zaradiť sa do života. Napríklad aj pracovnou terapiou. Ešte v apríli nakúpili stromčeky a potom sa celý zvyšok roka o ne starali.

Albína Michalcová (88) žije v domove dôchodcov už desať rokov, takýto vianočný stromček tu za celý čas nemala. Autor: Milan Kráľ, Pravda

„Jedna naša klientka mal skúsenosti s pestovaním stromčekov, tá nás poučila, ako na to. Museli sme ich pravidelne polievať, prihnojovať, zostrihávať korienky a dvakrát presadiť,“ vraví Lujza Roderová, zamestnankyňa Sociálnych služieb, ktorá pracuje v dennom centre Iskra. Stromčeky sú teraz vysoké asi 60 centimetrov, zasadené v kvetináčoch a vyzdobené vianočnými ozdobami. Počas roka sa v starostlivosti o ne vystriedalo 42 klientov denného centra. Podľa Lujzy Roderovej ich odovzdali starkým, aby vedeli, že aj na nich niekto myslí a aby ľudia bez domova ukázali, že aj oni vedia byť užitoční a pomáhať iným.

„Takéto darčeky sú veľmi dôležité, lebo si myslím, že každý človek má nárok na to, aby bol milovaný a mohol milovať. Je to už rok, čo som klientom denného centra. Verím, že nájdem konečne svoje dvere a budem mať čoskoro zase svoj vlastný domov,“ povedal Pavol Masár, klient denného centra Iskra, ktorý odovzdával jedličky seniorom a ešte im k tomu aj zarecitoval vianočnú báseň.

Alenka Sotáková (88) pripravuje pre darovanú jedličku čestné miesto na konferenčnom stolíku. Autor: Milan Kráľ, Pravda

Pôvodne v Trenčíne fungovala iba nocľaháreň pre bezdomovcov, aj to len od novembra do konca marca. Na jar tohto roku mesto predĺžilo prevádzku tohto zariadenia na celý rok 24 hodín denne v režime nízkoprahového denného centra. Z prvých 30 klientov mali doklady len traja a aké-také zamestnanie ôsmi. Denné centrum mnohým pomohlo odraziť sa od dna, kam spadli. Teraz majú tri štvrtiny klientov prácu, aj keď väčšinou brigádnickú alebo na dohodu, a 90 percent už má vybavené doklady a zaevidovali sa na úrade práce.