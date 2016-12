Domček vianočných želaní plní deťom sny

Domček vianočných želaní bude na námestí v Spišskej Belej do stredy 21. decembra.

Domček vianočných prianí nechal na námestí postaviť miestny magistrát v snahe skrášliť vianočné sviatky najmä deťom z najchudobnejších rodín. Inšpirovali sa doma aj v zahraničí.

V Spišskej Belej býva 6¤580 ľudí a je tam asi trinásťpercentná nezamestnanosť. Veľa rodín žije na hranici chudoby v sociálne znevýhodnenom prostredí. Počas Vianoc doplácajú na chudobu najmä deti, ktoré si pod vianočným stromčekom veľa darčekov nenájdu. Mesto Spišská Belá sa im preto rozhodlo pripraviť krajšie sviatky. „Už asi dva roky sme rozmýšľali, čo by sme pre deti počas Vianoc urobili a napokon sme sa nechali inšpirovať mestami, ako je napríklad nemecký Bruck, s ktorým má Spišská Belá partnerské vzťahy. Na námestí pred budovou mestského úradu sme postavili Domček vianočných prianí, ktorý môže aspoň niektorým deťom splniť ich vianočné sny,“ hovorí primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak.

Domček je vyzdobený vianočnými motívmi a deti doň môžu vhadzovať lístky so svojimi želaniami. Pri domčeku sú lístky i pero, takže svoje tajné priania môžu adresovať Ježiškovi priamo na mieste alebo ich napísané na lístku priniesť už z domu. Posledný termín je streda 21. decembra. Podľa informácií PR manažérky mesta Alexandry Olekšákovej je domček otvorený denne od siedmej ráno do ôsmej večer. Na lístkoch by nemala chýbať spätná adresa, aby Ježiško vedel, komu má vianočný darček doručiť.

„Akcia sa stretla s obrovským záujmom. Raz sme už museli domček s lístkami vyprázdniť, bolo ich tam viac ako päťsto,“ zdôrazňuje primátor Spišskej Belej. Úlohu Ježiška v tomto prípade nahradí mesto, no deti sa túto tajnú informáciu nedozvedia. „Na nákup darčekov sme vyčlenili asi 1¤200 eur. Nejde síce o nejakú vysokú sumu, no peniaze sú určené najmä na nákup skromnejších darčekov, určite nie mobilov či tabletov,“ zdôrazňuje Bieľak. Darčeky dostanú najmä deti, ktoré si pod stromček želajú napr. pomôcky do školy, ktoré si ich rodičia nemôžu dovoliť kúpiť, ale aj iné nevyhnutné veci. Podľa primátora môže ísť aj o dary nefinančného charakteru. Medzi želaniami, ktoré si už stihli pozrieť, boli aj také. „Obzvlášť sa nám však páčia tie, kde deti želajú niečo nie pre seba, ale pre svojich kamarátov, ktorí si darčeky nemôžu dovoliť,“ podčiarkol ďalej Bieľak.

Priania a želania detí bude 22. decembra vyhodnocovať špeciálne na to zriadená komisia mesta. Vyberie spomedzi želaní tie, ktoré splnia. Darčeky mesto kúpi 23. decembra, zabalí ich do vianočných obalov a ešte v ten deň doručí rodičom detí. Na druhý deň ich malí obyvatelia mesta nájdu pod vianočnými stromčekmi ako darčeky od Ježiška. Záujem detí o návštevu Domčeka vianočných želaní predstihol v Spišskej Belej všetky očakávania, preto sa podujatie stane tradíciou a už teraz sa naň môžu tešiť deti aj do budúcna.

V Banskej Bystrici priťahuje pozornosť okoloidúcich čarovná zvonička. Autor: MESTO BANSKÁ BYSTRICA

Podobné čarovné objekty, plniace želania, nájdu malí aj veľkí aj v iných mestách. Jeden je každý rok aj v Banskej Bystrici. Podľa informácií hovorkyne mesta Zdenky Sekerešovej je ním čarovná zvonička, ktorá stojí každoročne počas vianočných trhov na Námestí SNP v blízkosti vianočného stromčeka. „Každý, kto chce, môže k zvoničke prísť, zazvoniť na zvonec a pritom si niečo priať. Čarovná zvonička mu to splní,“ prezrádza Sekerešová. Hmotné darčeky pre ľudí spĺňa v Banskej Bystrici podujatie primátorský punč, ktoré sa v meste pod Urpínom bude konať v piatok 16. decembra podvečer. Výťažok, ktorý sa vďaka vianočnému punču tento rok podarí získať, poputuje dobrovoľníkom Slovenského Červeného kríža na vybavenie humanitárnej jednotky v Banskej Bystrici.