K pokračovaniu električky do Petržalky sú výhrady

„Nezabezpečuje tu bezkolízny prestup medzi električkou a autobusom. Bol by to teda podobný problém, ako je v súčasnosti v Karlovej Vsi na zastávke Molecová. Ešte to treba prepracovať," uviedol Fundárek po verejnom prerokovaní pokračovania električky do Petržalky.

Projekt „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ nadväzuje na prvú etapu projektu Nosného systému MHD do Petržalky v rámci rozvoja dopravy a zlepšenia infraštruktúry v Bratislave.

Jednou z výhrad v pripomienkach občanov napríklad bolo, že kapacita električky v Petržalke nebude pre ľudí stačiť. „Kapacita električkovej dopravy nie je limitovaná štvorminútovým intervalom, dá sa ísť aj na nižší. Premávku bude treba riešiť tak, aby neskolabovala priečna doprava. Znamená to, že nejakým spôsobom bude treba koordinovať oba smery jazdy električky, aby sa napríklad v špičke vozidlá stretávali a prešli naraz," pokračuje s tým, že ďalšou možnosťou zvyšovania kapacity je nasadenie dlhších súprav. „Bude treba nakupovať aj ďalšie električky a môžu byť nielen päťčlánkové ale i sedemčlánko­vé," dodal.

Podľa Fundáreka ak sa má v meste budovať niečo, čo má byť nosným dopravným systémom, tak to musí byť aj v prijateľných intervaloch. „Premávka mestských vlakov v dvadsaťminútovom intervale, to nie je niečo, čo verejnosti vyhovuje," poznamenal.

Medzi pripomienkami verejnosti bolo i to, že električka v Petržalke bude prechádzať cez viaceré veľké križovatky a mohlo by to spôsobiť kolaps dopravy. „Obával som sa, ako to bude vyzerať na Farského, kolaps dopravy tam mohol byť. Moje obavy sa však nepotvrdili, i keď tá križovatka nie je nastavená dobre, jej preferenciu by bolo dobré preprogramovať," ukončil Fundárek z Lepšej dopravy.

Ako povedal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal, projektanti sa v druhej etape snažia vyhnúť zákrutám, aby bola električková trať menej hlučná.

Električkovú trať napoja na súčasnú mestskú hromadnú dopravu tak, aby cestujúci maximálne využili električkovú dopravu z mestskej časti Petržalka do mestskej časti Staré Mesto. Nebudú robiť výstavbu žiadnej súbežnej cestnej komunikácie, ktorú v tomto území pôvodne plánovali. Stavebné práce na druhej etape projektu nosného systému mestskej hromadnej dopravy naplánovali na obdobie rokov 2018 – 2020.