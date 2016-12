Výdatná strava im nedá spať. Medvede si pochutnávajú na bukviciach

Život medveďov v lese mapujú ochranári aj vďaka fotopascám, na pravo sú stopy medveďa v snehu. Autor: Ilustračné foto: Národný park Veľká Fajtra

V starých bučinách sa teraz majú lepšie ako v brlohoch, do ktorých medvede ešte nezaliezli. Medveď totiž nie je pravý zimný spáč, a keď má dostatok potravy, ani sa na zimný spánok nemusí chystať. Tento rok bol mimoriadne bohatý na úrodu bukvíc, ktoré sú pre medvede výdatným zdrojom energie.

Fotopasce vo Veľkej Fatre zachytili matku s dvoma minuloročnými mláďatami, ako sa špacírujú po lese a spod snehu vyhrabávajú bukvice. Bukvicový rok, aj tak sa zvykne hovoriť roku, keď je bohatá úroda bukvíc. Opakuje sa zhruba každé štyri, tak to bolo v roku 2012 a je aj tento rok. To, že sa medvede neuložia na zimný spánok, im vôbec nechýba, bukvice im poskytujú dostatok energie. Na spánok sa odoberú vtedy, keď nemajú dostatok potravy a nemajú ako pokryť svoje energetické výdaje.

„Medveď nie je pravý zimný spáč, pravý hibernant, ako to poznáme pri iných druhoch, ako sú napríklad netopiere, ježkovia, svište. Medvede sa viackrát za zimu môžu prebudiť, vyhľadávajú potravu či idú sa napiť,“ hovorí Juraj Žiak z Národného parku Veľká Fatra. Výnimkou sú gravidné medvedice, tie zimu prečkajú v brlohu, kde zalezú zhruba v polovici decembra. „Na zimný spánok sa aj v čase, keď je dosť potravy, ukladajú hlavne samice, ktoré budú rodiť mláďatá, pretože tie sa rodia v zimných brlohoch,“ doplní zoologička z Veľkej Fatry Mária Apfelová.

Medvede sa zdržiavajú hlavne v okolí svojich brlohov. „Pohyb medveďov je teraz veľmi obmedzený hlavne v záveroch dolín, čo najďalej od ľudských sídiel, od intravilánov obcí, práve v tých starých bukových porastoch, kde nachádzajú pokoj a potravu v podobe bukvíc,“ hovorí Žiak.

Bukvicový rok neprospieva len medveďom. „Po roku bohatom na bukvice sa v nasledujúcom roku namnožia aj drobné hlodavce, ktoré sú odkázané na semená alebo nejaké plody lesných rastlín a lesných stromov,“ povedala Apfelová. Viac hlodavcov zase prinesie osoh sovám a dravcom. „Každý dravec je odkázaný na množstvo svojej koristi, čiže ak bude dostatok hlodavcov alebo iných drobných zemných cicavcov v lese, môžeme očakávať, že budú mať väčšie znášky a viac mláďat, ktoré sa vyliahnu, prežije,“ dodala zoologička.

Kým medveďom prerušovaný zimný spánok neškodí, u pravých zimných spáčov, ako sú napríklad netopiere, je to naopak. „Na zimu sú pripravené, majú tukové zásoby, ktoré nadobudli počas jesene, a nepretržite zimu prespávajú. Môže sa stať hlavne v prípade netopierov, že návštevníci jaskýň ich môžu zobudiť,“ hovorí Žiak. Pri prebudení však spália veľké množstvo energie, ktorá im mala vydržať až do jari, a môžu aj uhynúť. „Je to veľmi nebezpečné prebúdzať tieto zvieratá počas zimy,“ pripomína ochranár.