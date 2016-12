Ako bude vyzerať parkovanie v Starom Meste, sa ešte nevie

„Zásadnou zmenou je to, že čo sa týka rezidentskej karty, tak sa prešlo z vydávania na osobu na vydávanie na byt. Ďalšou vecou je to, že Staré Mesto má v schválenom VZN-ku výnimku, to znamená, že v iných bratislavských mestských častiach bude parkovanie prakticky zadarmo, v Starom Meste sa rešpektovalo, že poplatok za parkovanie mestská časť nevníma ako príjem, ale ako nástroj na reguláciu, veď v meste sa za parkovanie platí už takmer desať rokov,“ povedal Števčík.

Zároveň dodal, že podľa schváleného VZN-ka človek nemusí mať vodičský preukaz na to, aby mu vydali rezidentskú kartu, čo považuje za nerozumné. „A zaujímavé je aj to, že záujemca o rezidentskú kartu podľa návrhu VZN-ka nemá žiadnu povinnosť dokladovať vzťah k bytu, aj keď otázka bytu ešte nie je celkom doriešená, takže sa uvidí, ako to nakoniec bude,“ dodal Števčík. O tom, či sa mestská časť zapojí do nového parkovacieho systému v Bratislave, rozhodnú staromestskí poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Nové pravidlá parkovania budú v Bratislave podľa prijatého všeobecne záväzného nariadenia, ktoré upravuje pravidlá parkovania v meste a zavádza pri parkovaní na území Bratislavy jednotné pravidlá, platiť od marca 2017. Bratislavské mestské časti si budú samé prevádzkovať systém na svojom území. Či to bude internými kapacitami alebo externou spoločnosťou, to bude závisieť od nich. Mesto určuje len minimálny a maximálny rámec ceny rezidentskej karty, výšku poplatkov určujú mestské časti.