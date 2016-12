Cestu na Moste SNP opraviť nestihli, kedy začnú, nevedia

„Asi by sme to neurobili cez letné školské prázdniny. Po dohode s Krajským dopravným inšpektorátom sme sa dohodli, že práce presunieme,“ povedal Nesrovnal s tým, že aj rekonštrukciu počas školského roka vyhodnotili ako nevhodnú z pohľadu dopravnej situácie v meste.

Na otázku, či môžu ľudia opravu cesty na moste očakávať v roku 2017 primátor odpovedal, že všetko záleží od toho, ako bratislavskí mestskí poslanci vyčlenia peniaze v rozpočte mesta. „Celková suma za opravu vozovky na Moste SNP sa hýbe vo výške približne od 1 do 1,3 milióna eur,“ doplnila hovorkyňa Bratislavy Ivana Skokanová.

V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie Bratislava dostala od vlády peniaze, podľa primátora z nich opravili bratislavské cesty. Z peňazí chceli opraviť aj cestu na Moste SNP, všetky ich však podľa primátora minuli na opravy iných ciest v Bratislave. Urobili z nich napríklad cestu na Panónskej ceste v bratislavskej Petržalke, dokončili z nich aj Rožňavskú a Vajnorskú ulicu, informoval Nesrovnal.

Dve etapy rekonštrukcie

Rekonštrukciu Mosta SNP rozdelili na dve etapy. Jednou je revitalizácia priestorov pod mostom a priľahlých častí mosta, druhou je oprava vozovky na moste. V rámci úpravy priestorov pod mostom na staromestskej strane mesto vymenilo povrchy chodníkov a v okolí betónového piliera uložili dlažbu. „Od grafitov očistili aj lávky mosta pre peších, všetky tieto plochy navyše ošetrili antigrafitovým náterom,“ spomenula Skokanová a dodala, že v rámci rekonštrukcie pod mostom vymenili aj stĺpy verejného osvetlenia. K revitalizácii Mosta SNP patrí aj nasvietenie, most od októbra farebnými svetlami informuje o tom, aké počasie predpovedajú meteorológovia na nasledujúci deň. Svietidlá sú nielen na vyhliadkovej kupole mosta, ale aj v priestore pod mostom pri zastávkach mestskej hromadnej dopravy. Na osvetlenie používajú štyri farby.

Most SNP

Most SNP, ktorý nazývajú aj Nový most, je oceľový, cestný, zavesený most cez Dunaj. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v toku rieky Dunaj. Vo všeobecnosti je klasifikovaný ako najväčší v Bratislave. V roku 2001 ho vyhlásili za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Celková dĺžka mosta je 430,8 metra, šírka 21 metrov a výška 95 metrov. Most SNP otvorili v roku 1972.