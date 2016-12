Autobusovú stanicu v Novom Meste zaplatia z vlastného vrecka

Dnešná autobusová stanica nie je žiadnou pýchou. Zostala v podobe, aká tu bola ešte v časoch socializmu. Jednotlivé autobusové nástupištia sú rozosiate na voľnej ploche za železničnou stanicou. Ľudia tu čakajú na spoj vonku, či prší, alebo mrzne. Oslovení cestujúci nemali na takúto stanicu jedného dobrého slova.

„Bolo by načase, aby sa s tým voľačo spravilo, lebo je to katastrofa, ako to tu vyzerá. Ľudia prídu a nemajú sa kde skryť,“ povedal Edo Gábor.

„Autobusová stanica by bola dobrá, nemusí byť ani veľká, len aby človek nemrzol vonku,“ dodala Blažena Žákovicová.

Podľa Zuzany Uhlíkovej má v Novom Meste nad Váhom zastávku veľké množstvo autobusov, ale chýba tu väčší poriadok, niektoré miesta doslova okupujú bezdomovci. Aj Andrea Kadlečíková dúfa, že nová stanica sa nestane útočiskom bezdomovcov.

Mesto už kúpilo pozemok s plochou 2 400 štvorcových metrov na rozhraní železničnej stanice a areálu nákupného strediska Lidl. Na predaj ho ponúkali Železnice SR a mesto okamžite prejavilo záujem.

„Tento pozemok sa Železnice SR rozhodli predať, pretože sa stal trvalo prebytočným. Na jeho odkúpenie ŽSR evidovali šesť žiadostí, jedna žiadosť bola od mesta Nové Mesto nad Váhom, ďalších päť od rôznych spoločností,“ povedala Martina Pavlíková, hovorkyňa železníc.

Mesto napokon verejnú súťaž vyhralo. Podľa novomestského primátora Jozefa Trstenského za pozemok samospráva ponúkla približne 260-tisíc eur a jej ponuku železnice vyhodnotili ako najvýhodnejšiu. Tento pozemok však na vybudovanie novej autobusovej stanice nestačí.

„Kúpou získame zhruba polovicu celej plochy, ktorá by mala podľa územného plánu slúžiť na výstavbu autobusového nádražia. Potrebujeme kúpiť ešte asi 3 000 štvorcových metrov, čo nebude lacná záležitosť. Na samotnú výstavbu sa budeme snažiť získať peniaze z fondov Európskej únie, mesto by stavbu spolufinancovalo. Ak sa to nepodarí, pôjdeme do toho len z peňazí mesta,“ dodal Jozef Trstenský.

O príspevok z eurofondov môže mesto žiadať až vtedy, keď bude mať celý pozemok vo vlastníctve alebo aspoň v dlhodobom prenájme. Potom môže dostať právoplatné stavebné povolenie a začať s výstavbou. Kedy to bude, primátor zatiaľ nedokáže konkretizovať, pretože rokovania o pozemkoch ešte stále nie sú skončené. Považuje však za nespravodlivé, že ekonomické náklady na výstavbu autobusovej stanice musí znášať mesto, ale využíva ju súkromná dopravná spoločnosť SAD Trenčín. Ivana Strelcová, hovorkyňa SAD-ky, priznáva, že autobusová stanica v Novom Meste nad Váhom je skutočne priestor, ktorý nijakým spôsobom neodzrkadľuje dnešnú dobu a za posledné desaťročia sa nezmenil. Spoločnosť deklarovala, že sa chce dohodnúť s mestom na spolupráci, aby sa tento priestor začal v dohľadnom čase riešiť.

„Nie je to jednoduché, dnes je autobusová stanica majetkom mesta, ktoré má zodpovednosť voči jej údržbe. SAD-ka tam udržiava vývesky a robí nevyhnutné úpravy. Máme veľký záujem, aby sa s tým niečo robilo, nemôžeme však investovať do cudzieho majetku,“ zdôraznila Ivana Strelcová.

Mesto počíta s tým, že výstavba autobusovej stanice bude stáť približne 900-tisíc eur. Po dokončení by ju malo tvoriť 12 nástupíšť, malá administratívna budova a čakáreň. Kým sa tu nezačne stavať, pozemok chce mesto využiť ako záchytné parkovisko.