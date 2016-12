Terminál má byť pýchou Trenčína, stanica je jeho hanbou

železničná stanica v Trenčíne a priestor pred ňou vyzerajú rovnako ako v časoch socializmu. Na autobusy ľudia čakajú pod holým nebom, či prší, praží slnko, alebo mrzne. Autor: Milan Kráľ, Pravda

Na stavbu terminálu sa podujala súkromná spoločnosť SIRS, ktorá je okrem iného aj spolumajiteľom SAD Trenčín a SAD Žilina. Svoj projekt predložila Trenčanom pred tromi rokmi a sľúbila, že na prelome rokov 2015 a 2016 bude terminál hotový. Predstava novej autobusovej stanice a modernizácia železničnej stanice je pre obyvateľov Trenčína lákavá. Obe sú v tesnej blízkosti vedľa seba a obe v stave, ktorý je hanbou Trenčína. Terminál by sa mal stať jeho pýchou. Podľa vizualizácie je to nadčasová, vzdušná stavba, ktorá prenesie stanice z minulosti do budúcnosti. Zatiaľ tu však nenájdete ani náznak stavebných prác.

„V decembri 2015 sme schvaľovali zmenu územného plánu, ktorá bola definovaná ako zásadná pre budovanie terminálu. Mrzí ma, že prešiel rok, a o jeho výstavbe neviem nič. Odklad nie je dobrý pre rozvoj mesta, priestory stanice a predstaničia sú v nekultúrnom stave, nie je to hodné krajského mesta,“ povedal Miloš Mičega, predseda komisie dopravy mestského zastupiteľstva v Trenčíne.

Ďalší mestský poslanec Ján Kanaba považuje za dôležité, že sa terminál vôbec ide realizovať, že je vôbec niekto ochotný takýto areál postaviť.

„Pôvodne sa už s tým malo začať, zamrzlo to pre výhrady kvôli parku. V každom prípade to však treba urobiť. Aj keď neskôr, ale treba začať, inú možnosť nemáme,“ dodal Ján Kanaba, ktorý je služobne najstarším poslancom v mestskom zastupiteľstve.



Takto by mal areál trenčianskych staníc vyzerať po vybudovaní terminálu.

V súčasnosti ľudia čakajú na prímestské, medzimestské aj medzinárodné autobusy pod holým nebom, či vonku prší, praží slnko, alebo mrzne. Po dokončení budú čakať pod strechou, z jednej stanicu do druhej prejdú suchou nohou a navyše budú mať v tomto areáli množstvo doplnkových služieb, napríklad obchody, reštaurácie či kaviarne. Zlou správou pre miestnych obyvateľov bolo, že pavilóny s týmito doplnkovými službami majú zasahovať do mestského parku. Na ten sú Trenčania veľmi citliví. Ozvali sa protesty, že spolu so železnično-autobusovým terminálom tu vyrastie aj obchodný dom, ktorý ukrojí kus parku.

Investor teraz zvažuje možnosti, ako projekt prerobiť tak, aby čo najviac vyhovoval dopravným možnostiam, potrebám mesta a jeho obyvateľov. V pôvodnom projekte predpokladal, že spoločnosť SAD Trenčín presťahuje zo Zlatovskej cesty do nového terminálu. Teraz pripúšťa možnosť, že by SAD zostala na starom mieste a areál terminálu by nemusel byť taký rozsiahly.

„Riešia sa veci, ktoré nijakým spôsobom nedotknú či už železničnej, alebo autobusovej dopravy. Samotná funkcia terminálu, teda prepojenie železničnej a autobusovej stanice a ich rekonštrukcia, zostáva nezmenená. Riešia sa veci, či sú skutočne nevyhnutné všetky stavby a v takom rozsahu, ako boli naplánované. Ale to nezasiahne projekt terminálu,“ povedala Ivana Strelcová, hovorkyňa SIRS.

Kedy sa začne s výstavbou, to v tejto chvíli nevie nikto povedať, pretože rokovania nie sú ešte ukončené. Podľa pôvodného projektu by samotná výstavba mala trvať približne 1,5 roka. Mesto nie je iniciátorom plánovanej stavby ani sa nepodieľa na jej financovaní, rozhodujúce slovo má však pri schvaľovaní tohto zámeru.

„Na poslednom rokovaní investor deklaroval, že má stále záujem investovať v Trenčíne, ale pravdepodobne bude meniť pôvodný projekt. Mesto teda počká na nový projekt, ktorý bude nanovo podrobne posudzovať, pričom dôležitosť tejto investície pre Trenčín si vedenie mesta veľmi dobre uvedomuje,“ zdôraznila Eva Mišovičová z kancelárie trenčianskeho primátora.