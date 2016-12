O náhradných nájomných bytoch v Petržalke ešte nerozhodli

„Primátor Mamateyovu aj Haanovu zaradil do rozpočtu na ďalší rok,“ povedal Vetrák s tým, že o tom, aby sa v konkrétnych petržalských lokalitách nestavalo, by mala Iva Nesrovnala presvedčiť petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov. Tú petičiari s Milanom Vetrákom odovzdali na bratislavskom magistráte na začiatku decembra, vyše štyritisíc podpisov má zariadiť, aby ukončili činnosti, ktoré súvisia s výstavbou náhradných nájomných bytov v petržalských lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Po­loreckého. Petícia by podľa Vetráka mala byť úspešná.

„V prípade, že bude spĺňať všetky potrebné náležitosti, na rokovanie mestského zastupiteľstva ju predložíme na prerokovanie a vyjadrenie mestským poslancom hneď po spracovaní petície na odborných útvaroch magistrátu. Predpoklad je, že mestské zastupiteľstvo by sa ňou mohlo zaoberať buď vo februári, alebo najneskôr v marci nového roka,“ uviedla hovorkyňa Bratislavy Ivana Skokanová.

Uznesenie proti výstavbe

Petičiari odovzdali podpisy na bratislavský magistrát aj napriek tomu, že bratislavské mestské zastupiteľstvo v polovici novembra prijalo uznesenie, ktorým žiada primátora Iva Nesrovnala, aby lokality Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Po­loreckého za nevhodné na výstavbu náhradných nájomných bytov. Súčasťou uznesenia je aj to, aby lokality určené na výstavbu náhradných nájomných bytov v mestskej časti Bratislava-Petržalka vybral po dohode s petržalským miestnym zastupiteľstvom.

Lokality Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Po­loreckého miestne zastupiteľstvo v Petržalke určilo za nevhodné na výstavbu náhradných nájomných bytov, na byty majú hľadať iné lokality. Podľa Vetráka by bolo dobré, keby Petržalka mestu ponúkla vhodné pozemky na byty mestská časť. „Preto chcem aby sme sa do marca my v Petržalke dohodli, ktoré pozemky sú vhodné a s primátorom sa potom dohodli. Aby sa nestalo, že mesto nám bude ponúkať dookola pozemky, ktoré my považujeme za nevhodné,“ pripomenul poslanec s tým, že v rámci lokalít na byty spomínali petržalskú Matadorku, pre ekologickú záťaž je však otázne, či je tento pozemok na výstavbu vhodný. Vetrák spomenul pozemky na Kopčianskej ulici i tie, ktoré sú zahrnuté v pásme na rozvoj centrálnej dopravnej osi.

„Sú tam viaceré pozemky, ktoré na výstavbu električky nepoužijú a ostanú k dispozícii,“ doplnil s tým, že odovzdanie podpisov proti výstavbe bytov aj napriek tomu, že mesto má v tejto veci prijaté uznesenie, nie je zbytočné. „Petícia sa začala skôr, ako sme prijali uznesenie na meste,“ tvrdí Vetrák.

Mesto bude nájomné doplácať

„Mesto nerozhoduje o tom, či sa bude alebo nebude v Petržalke stavať. Mesto iba povedalo, že tam je vhodný priestor, rozhoduje o tom miestny úrad,“ reagoval na poslanca Milana Vetráka primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Hlavné mesto SR Bratislava je podľa zákona, ktorý NR SR prijala v roku 2011, povinné zabezpečiť k 1. januáru 2017 náhradné bývanie pre ľudí, ktorí sú zapísaní v príslušných zoznamoch. Hlavné mesto SR Bratislava však do konca tohto roka náhradné nájomné bývanie pre 580 žiadateľov nezabezpečí, povedal to primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Mesto tak bude doplácať rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným reštituentom, v rozpočte na ďalší rok na preplácanie rozdielu medzi trhovým a regulovaným nájomným podľa Skokanovej vyčlenili tri milióny eur.