Nový návrh VZN o otváracích hodinách v Starom Meste vo februári

Podľa neho je úlohou samosprávy riešiť problémy, ktoré spôsobujú hlučné prevádzky. “Otázka ale je, akým spôsobom. Žiaľ, legislatíva, ktorú máme, nám dáva obmedzené právomoci, to znamená, že môžeme určiť čas predaja v obchode a službách, ale pod tým si každý predstavuje niečo iné. Každopádne samospráva nemôže rozhodovať individuálne, čiže jedna prevádzka nemôže byť otvorená do 22:00 a iná zase do 24:00. Musia sa teda nastaviť jednotné pravidlá pre všetkých,“ povedal Števčík.

Zároveň dodal, že pravidlá musia byť nastavené tak, aby tých, ktorí sú slušní, neobmedzovali, a tých, ktorí sú neslušní, musia udržať v nejakých limitoch. Nájsť však kompromis medzi obyvateľmi, ktorí žijú v Starom Meste, a podnikateľským prostredím, teda prevádzkovateľmi jednotlivých podnikov, nie je ľahké.

Mestská časť tak bude v súvislosti s prevádzkovou dobou podnikov hľadať také riešenie, ktoré bude zákonné a ktoré pomôže situáciu vyriešiť. “Obávam sa však, že samotné VZN o prevádzkovej dobe to nevyrieši,“ uviedol v rozhovore starosta Starého Mesta. Podľa neho sa musí sprísniť VZN o ochrane verejného poriadku a potrebná je tiež celoštátna legislatíva. Napríklad, aby obec mala právo regulovať zdroje hluku a vibrácií, lebo teraz to robiť nemôže. Jedna veta v zákone o ochrane verejného zdravia by pomohla Starému Mestu prijať také VZN, ktorým by sa určili pravidlá, aký hluk, v akom čase a kde môže byť.

„Akonáhle budeme mať prvý návrh VZN, budeme informovať obyvateľov aj podnikateľov. Začiatkom januára by už mohol byť, následne sa stretneme s obyvateľmi aj podnikateľmi, kde im návrh predstavíme a budeme prijímať pripomienky. Tie sa budeme snažiť vyhodnotiť a zapracovať do návrhu. Vo februári potom pôjde návrh pred poslancov,“ uzavrel.