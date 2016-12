V Bratislave platí zákaz použiť voľne dostupnú pyrotechniku

Ľudia tak majú nielen počas silvestrovských osláv zákaz používať výrobky kategórie F2 a F3, čo sú svetlice, petardy a ďalšia pyrotechnika, ktorá spôsobuje hluk. Povolené sú len scénické ohňostroje a také, ktoré odpaľuje profesionálna fir­ma.

Ľudia tiež môžu používať prskavky. Silvestrovské oslavy v hlavnom meste budú tento rok na Hviezdoslavovom námestí v bratislavskom Starom Meste. Na dodržiavanie zákazu budú dohliadať mestskí policajti, ktorí za porušenie VZN môžu vyrubiť pokutu.

Všeobecne záväzné nariadenie sa týka používania zábavnej pyrotechniky a iných pyrotechnických výrobkov, ktoré obsahujú výbušné látky alebo zmes látok, ktoré produkujú teplo, svetlo, zvuk, plyn alebo dym a ľudia ich bežne dostanú v obchodoch.

Námestníčka primátora Bratislavy Iveta Plšeková v septembri po schválení VZN pred novinármi poznamenala, že Bratislava je prvým mestom, ktoré zakáže používanie zábavnej pyrotechniky. Je to podľa nej dobré, pretože ako hlavné mesto Slovenska môže byť inšpiráciou pre ostatné samosprávy.

„Ak bude veľký tlak, že samosprávy zakážu používanie zábavnej hlučnej pyrotechniky, môžu ju prestať aj predávať,“ spomenula námestníčka s tým, že prijatie VZN je prvý krok, ktorý môže samospráva urobiť. „Zákaz predaja tejto pyrotechniky nie je v našich rukách,“ dodala.

Mestská polícia upozorňuje, že ľudia by pyrotechniku počas silvestrovskej noci nemali používať len pre hroziace sankcie, ale hlavne pre ochranu zdravia, seba a ostatných. Pri vstupe na Hviezdoslavovo námestie budú policajti dohliadať na to, aby návštevníci do centrálnej zóny vstupovali bez sklenených fliaš i ostrých predmetov.

Kontrolované vstupy budú na križovatke ulíc Laurinská a Rybárska (pri Čumilovi), na križovatke ulíc Mostová a Medená, ďalší bude na Palackého ulici od Kúpeľnej ulice. Hliadky budú kontrolovať aj na Jesenského ulici vedľa Slovenského národného divadla, Gorkého ulici pri Poštovej banke. Vstup do zóny bude aj na Hviezdoslavovom námestí od americkej ambasády po roh Strakovej ulice. Kontrolovať chcú aj to, či ľudia pri sebe majú pyrotechniku.

Pre silvestrovské oslavy posilnia v Bratislave aj mestskú hromadnú dopravu, premávka bude v sobotu 31. decembra podľa víkendových cestovných poriadkov. „Od 23:30 do každej mestskej časti posilnia autobusové a trolejbusové linky. Premávať budú v pätnásťminútových až tridsaťminútových intervaloch až do rána. V rovnakých intervaloch budú premávať aj električky N5, N8 a N10,“ spomenul Zenon Mikle z Dopravného podniku Bratislava (DPB).

Informácie o premávke spojov je na stránke DPB. Mesto vyzýva všetkých, ktorí sa chystajú oslavovať príchod nového roka v meste, aby pred autom uprednostňovali mestskú hromadnú dopravu. Pre autá uzatvoria Vajanského nábrežie a Námestie Ľudovíta Štúra od 23:00, premávku opäť obnovia po 02:30 v nedeľu ráno.