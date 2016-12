Silvester v krajských mestách: párty aj koncerty

Centrálnou zónou silvestrovských osláv v Bratislave bude tento rok Hviezdoslavovo námestie. Novinkou bude tiež svetelná časomiera na Námestí Ľudovíta Štúra, ktorá odráta záverečné sekundy starého roka a odštartuje tak novoročný ohňostroj nad Dunajom. Nadrozmerný svetelný objekt bol vyrobený pre túto príležitosť na mieru.

Ešte pred koncom roka bratislavskí poslanci odhlasovali celoročný zákaz používania zábavnej pyrotechniky, v hlavnom meste platí teda aj počas silvestrovskej noci. Na šiestich vstupoch k Hviezdoslavovmu námestiu budú policajti dohliadať i na to, aby návštevníci nemali pyrotechniku, sklenené fľaše či ostré predmety. Vlani sa suma za oslavy pohybovala okolo 50-tisíc eur, v tomto roku by to malo byť menej, konkrétna výška bude známa až po podujatí. Náklady hradia sponzori.

Košice pripravili program aj pre deti. „Detský Silvester sa začína v Historickej radnici o 10. hodine a silvestrovské oslavy na Hlavnej ulici o 20. hodine. Ohňostroj bude o polnoci,“ zhrnula hovorkyňa košického magistrátu Linda Šnajdárová. Sumu za akcie nekonkretizovala, je súčasťou celého balíka Košických rozprávkových Vianoc.

Bratislava 18. h Hviezdoslavovo námestie moderátor a DJ

22. h Cigánski diabli, open air diskotéka až do skorých ranných hodín

Primaciálne námestie klzisko (do 19. h.)

Nám. Ľ. Štúra – nadrozmerná svetelná časomiera, ktorá bude odrátavať záverečné sekundy starého roka; polnočný ohňostroj na Dunaji

Hlavné námestie – možnosť vytvoriť si a odpáliť vlastný ohňostroj na veľkoplošnej obrazovke (prostredníctvom aplikácie na mobile).

Pre automobilovú dopravu bude uzatvorené Vajanského nábrežie a Nám. Ľ. Štúra od 23. h a premávka opäť obnovená po 2.30.

Košice 10. h Historická radnica – Detský Silvester: kúzla, sranda-banda šou a mini diskotéka, kúzelník Wolf, tanečníci a speváci z ľadového kráľovstva

20. h Hlavná ulica – Nicole McCloud, Kmeťo band a ešte jedno hudobné prekvapenie, Ľudová hudba Šarišanci, Cheerleaderky, skupina Miro Žbirka Revival, DJ s diskotékovým programom; o polnoci pozdraví všetkých primátor mesta Richard Raši a hostia + novoročný ohňostroj.

Prešovský Silvester s hudobnými kapelami sa v centre mesta začne o 22. hodine, od tejto hodiny bude pre dopravu úplne uzavretá Hlavná ulica do 2. hodiny Nového roka. V programe nebude chýbať ohňostroj, do ktorého mesto investuje 2 500 eur.

Zhruba rovnako bude stáť ohňostroj aj v Žiline. Tento rok však už nebude na prelome starého a nového roka, ale až 1. januára. „Už nebudeme robiť ohňostroj o polnoci, ale budeme robiť novoročný ohňostroj 1. januára o 18. hodine, aby sa mohli zúčastniť aj deti, pretože bude atraktívny najmä pre deti, ktoré zvyčajne už o polnoci spia,“ zdôvodnil zmenu žilinský primátor Igor Choma. Iný silvestrovský či novoročný program mesto neorganizuje už šesť rokov.

Prešov 22. h pešia zóna – Heľenine oči, G.O.D.'s, počas silvestrovského programu sa uskutoční aj žrebovanie výhercov súťaže vyhlásenej pri príležitosti Roka Prešovskej hradnej cesty; prvé sekundy Nového roka ohňostroj a novoročná zdravica primátorky mesta Andrey Turčanovej; po polnoci diskotéka do 1. h.

Žilina 1. január 18. h novoročný ohňostroj odpálený zo strechy Mestského divadla; na Silvestra budú na Hlinkovom a Mariánskom námestí otvorené stánky s občerstvením

Aj v Banskej Bystrici sa koniec roka neoslavuje v uliciach už niekoľko rokov. Zabávať sa však budú v prvý deň nového roka, popoludní bude novoročný ohňostroj. „Po skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch z minulých rokov, keď prišlo na Námestie SNP mnoho Banskobystričanov, najmä rodín s deťmi, bude aj tento rok doplnený o kultúrny program,“ spresnila hovorkyňa primátora Zdenka Sekerešová. Výdavky sú 7 350 eur. Na Nový rok (1. 1.) bude mestská hromadná doprava v Banskej Bystrici premávať celý deň zadarmo.

V centre Trnavy nebude na Silvestra žiadny program. Prelom rokov pripomenie tradičný ohňostroj tesne po polnoci. Podvečerný program aj s ohňostrojom pre rodiny s deťmi ako aj predpolnočnú diskotéku organizátor na poslednú chvíľu zrušil. Argumentoval všeobecne záväzným nariadením, ktoré obmedzuje používanie pyrotechniky a napokon zrušil celý program.

Trenčania sa nebudú zabávať tak ako v minulosti len na diskotéke, prídu aj živé kapely. „Cez polnoc nás v Trenčíne svojimi teplákovými srandičkami prevedie skupina Lojzo,“ povedala hovorkyňa mesta Erika Ságová. Celkový rozpočet na Silvester 2016 je 7 700 eur, ohňostroj stojí 3-tisíc eur.

Nitrianska silvestrovská noc s hudobnými kapelami a so silvestrovským ohňostrojom sa začne na Svätoplukovom námestí od 20. hodiny. Počas silvestrovského predpoludnia nebude chýbať ani tradičný, už 29. ročník Zoborského silvestrovského behu. Na mieste štartu sa v neskorej bronzovej dobe nachádzalo otvorené sídlisko ľudu luţickej kultúry. Vykopávky z oblasti poslúžili ako inšpirácia pre pamätnú medailu aj poháre víťazov.

Banská Bystrica 1. január 16. h Námestie SNP – domáca hudobná skupina Slovak Tango, 17. h novoročný ohňostroj a príhovor primátora Jána Noska

Trnava Trojičné námestie – novoročný ohňostroj o polnoci

Trenčín 21. h Mierové námestie – DJ Luky rozohrievacie kolo najväčších hitov, 21.30 trenčianska kapela NaNovo, hrajúca hity Mariky Gombitovej a Modusu, 23. h Lojzo, polnočný ohňostroj, DJ Luky

Nitra 20. h Svätoplukovo námestie – silvestrovská veselica s kapelami DORA, Zoči Voči a HS Senzus; polnočný ohňostroj, novoročný príhovor primátora mesta Jozefa Dvonča

Pozor na úrazy

Celoročný zákaz používania zábavnej pyrotechniky zatiaľ platí len v hlavnom meste. Za porušenie zákazu hrozí pokuta do 500 eur. Svetlice, dymovnice, delobuchy či petardy sú v iných mestách na Silvestra či Nový rok povolené vo vymedzených hodinách. Polícia aj záchranári však pripomínajú, aby ľudia dodržali zásady bezpečného používania. Deti s ňou môžu manipulovať len v prítomnosti dospelého človeka.

Zranenia pri odpaľovaní pyrotechniky a otrava alkoholom patria počas silvestrovských osláv k najčastejším zásahom, ktoré riešia záchranárske zložky. Vlani sa za noc zranilo zábavnou pyrotechnikou najviac ľudí v Žilinskom a v Košickom kraji. V Košiciach trom ľudom pyrotechnika odtrhla prsty, dvom poškodila zrak. V Trnave jednému pacientovi pri manipulácii s pyrotechnikou čiastočne odtrhlo dva prsty, štyria utrpeli poranenia hlavy.

Všetko s mierou

V Bratislavskom kraji viac úradoval alkohol, počas osláv príchodu nového roka sa ním otrávilo až 40 ľudí, z toho jeden mladistvý. V Prešovskom kraji ratovali štyri opité deti, ďalšie dve deti boli poranené pyrotechnikou. „Ľudia by nemali zabudnúť, že ich odolnosť voči alkoholu na Silvestra nie je dvakrát väčšia ako po iné dni v roku,“ pripomenul záchranár Viliam Dobiáš.

Pridal aj radu, ako sa na Nový rok zreparovať po búrlivej oslave. Odporúča piť hypotonické, prírodné, minerálky, ktoré sa rýchlo vstrebávajú a nezaťažujú žalúdok, nie však prifarbené ani sladené alebo obyčajné vody. Alternatívou je čistý vývar. „Zeleninový či mäsový, ale len čistú tekutinu. Zloženie minerálov vo vývare sa zložením približuje ľudskej plazme, čiže je to tekutina, ktorá je najbližšie k normálnym telesným tekutinám, to znamená, že rýchle prechádza aj do krvi, do buniek, všade tam, kde je nedostatok tekutín. Pretože alkohol pôsobí močopudne a väčšina ťažkostí, ktoré ľudia majú na druhý deň po požití alkoholu, je z dehydratácie,“ dodal záchranár.