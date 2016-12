Nepočujúci v Žiline si mestskú políciu privolajú aj esemeskou

Novú službu – špeciálnu linku pre zdravotne postihnutých ľudí v Žiline presadila mestská poslankyňa Jana Filipová. Sama je sluchovo postihnutá, a tak má skúsenosti s prekážkami, ktoré musia prekonávať ľudia s hendikepom. Chce, aby aj oni mali aspoň približne také možnosti ako zdraví ľudia. „Viem, že veľa sluchovo postihnutých má problém telefonovať, pretože tým na druhej strane telefónu nerozumejú. Nepočujúci nemajú vždy pri sebe tlmočníka do posunkovej reči, ktorý by im pomohol dovolať sa. Teraz môžu využiť esemesky. Tak to funguje aj v zahraničí,“ hovorí Jana Filipová, ktorá je tiež predsedníčkou Krajského centra nepočujúcich v Žiline.

V Žiline je sluchovo postihnutých ľudí približne 800. „Môže ich však byť aj viac. Čoraz častejšie k nám chodia najmä seniori, ktorí prichádzajú o sluch,“ povedala Filipová. V januári chcú urobiť stretnutie komunity zdravotne postihnutých so zástupcami mestskej polície, aby tí, čo SMS službu využívajú, presne vedeli, čo všetko môžu nahlásiť. Nové číslo si dal do telefónu aj nepočujúci Pavol zo Žiliny. Sám si pomoc cez telefonický hovor nedokáže zavolať, dosiaľ to riešil len prostredníctvom tlmočníka.

0905 600 159 je sms číslo, ktoré môžu využiť ľudia s poruchou sluchu a reči, ak potrebujú pomoc, alebo aj oznámiť podnet Mestskej polícii v Žiline.

SMS číslo 0905 600 159, ktoré sa končí trojčíslím rovnakým, ako je tiesňová linka na mestskú políciu, je v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke. Pracovník operačného strediska, ktorý má vždy pri sebe telefón, kde chodia textové správy, ich odosielateľom odpovie. „Operačný dôstojník po prijatí SMS správy reaguje. Pošle hliadku a tá podľa potreby vykoná zásah,“ priblížil Milan Turčan zo žilinskej Mestskej polície. Žilina by v tomto mohla ísť príkladom aj iným mestám. „Technicky a finančne je to nenáročná služba. Cez operátora sa to dá veľmi rýchlo sfunkčniť, tak ako u nás,“ dodal Turčan.

Rezort vnútra hľadá riešenie

Žilina je zrejme jediným alebo jedným z mála slovenských miest, ktoré prepojili mestskú políciu s nepočujúcimi. Tí nemajú možnosť poslať textovú správu na tiesňovú linku 112. Ak nemajú pri sebe počujúceho človeka, nezostáva im nič iné, len žiadať o pomoc sprostredkovane, a teda aj dlhšie – poslať esemesku svojim známym, priateľom či príbuzným, prípadne sa musia obrátiť na susedov, a tí následne zatelefonujú na číslo 112.

Riešenie sa hľadá už niekoľko rokov. Ministerstvo vnútra, pod ktorého gesciu spadá linka 112, uviedlo, že iný prístup ako prostredníctvom hlasu na číslo tiesňového volania pripravuje a spolupracuje aj s asociáciami sluchovo postihnutých občanov. „Možnosťami sú napríklad SMS alebo mobilná aplikácia pre nepočujúcich. V súvislosti s tým bude potrebné pristúpiť k zmenám na úseku legislatívy, a to predovšetkým novelou zákona o elektronických komunikáciách v súčinnosti s ministerstvom dopravy, do ktorého kompetencií spadá legislatíva upravujúca činnosť operátorov mobilných telekomunikačných sietí,“ reagoval hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov. Dodal, že neexistuje celoeurópsky trend pri týchto službách ani legislatívna úprava stanovujúca povinnosť na úrovni smernice Európskej únie pre členské štáty.

Službu núdzových textových správ podľa stránky nepočujúci.sk poskytuje 19 štátov sveta, niekde ešte stále používajú oznámenie faxom. Na Slovensku nepočujúcich k tiesňovým volaniam priblížila Horská záchranná služba, ktorá vlani predstavila aplikáciu. Tá umožňuje posielanie SMS, ako aj volania na tiesňovú linku HZS 18300 s odoslaním GPS súradníc aktuálnej polohy človeka, ktorý potrebuje pomoc. Aplikácia podporuje aj komunikáciu sluchovo postihnutým, ktorí majú možnosť odoslania SOS esemesky pomocou piktogramov.

Fond na pomoc pre zdravotne postihnutých

Žilinská poslankyňa Filipová pripomína, že nepočujúci, nevidiaci či inak zdravotne postihnutí sú často prehliadaní. Nedávno preto navrhla, aby v Žiline vznikla nadácia, ktorej účelom bude poskytovanie darov alebo finančných príspevkov zdravotne postihnutým, starým, chorým a bezmocným občanom v núdzi, deťom a mládeži, ktorí potrebujú pomoc iných. Mestskí poslanci návrh podporili a mesto založilo nadáciu s názvom Fond na pomoc pre zdravotne postihnutých.

„Stáva sa, že ľudia so zdravotným postihnutím nemajú peniaze na to, aby si kúpili napríklad načúvací prístroj alebo vozík a zase niektoré rodiny môžu mať takéto pomôcky, ktoré už nepoužívajú a ktoré by mohli darovať a posunúť tým, ktorí ich potrebujú,“ naznačila Filipová, ako by mohla verejnosť do nadácie prispievať.