Spišská Belá chce vrátiť sochu Štefánika

Teda jej verná kópia. Návrat Štefánika do Spišskej Belej iniciuje skupina občanov, ale aj samotná samospráva.

Travertínovú sochu jednej z najvýznamnejších osobností našej histórie v Spišskej Belej slávnostne odhalili 21. mája 1939. Jej autorom bol akademický sochár Pavol Bán.

„Podľa dostupných informácií na jej zhotovenie vyhlásili verejnú zbierku. Socha teda vznikla na základe finančných darov ľudí, ktorí už vtedy považovali Štefánika za významnú osobnosť,“ konštatuje primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak. Štefánik nemá s mestom neďaleko Starej Ľubovne žiadny rodinný či iný priamy súvis. Hovorkyňa mesta Alexandra Olekšáková dopĺňa, že v kronike sa dopracovala k informáciám, podľa ktorých bol v tom čase miestny notár členom Astronomickej spoločnosti M. R. Štefánika, čo môže súvisieť s postavením sochy v Spišskej Belej. Jej vytvorenie a umiestnenie na námestí podporovala aj miestna evanjelická cirkev.

Osud sochy bol potom pohnutý. Na pôvodnom mieste medzi mestským úradom a zvonicou stála na takmer dvojmetrovom podstavci do 50. rokov minulého storočia, kedy ju uložili do skladu. Namiesto nej inštalovali sochu partizána. „V roku 1968 ju znovu osadili, no už na inom mieste. V parku pri evanjelickom kostole. V roku 1972 sochu Štefánika vtedajšia moc aj odtiaľ odstránila a podľa dostupných informácií ju previezli do vojenského priestoru Javorina, kde ju vraj zničili,“ hovorí Bieľak.

Miestni na velikána nezabudli

Niektorým ľuďom nedalo spávať, čo sa so sochou stalo. Patrí k nim aj 58-ročný Milan Vdovjak, rodák zo Spišskej Belej, ktorý v súčasnosti žije v Poprade. „Ja som ako dieťa býval na Ulici Lenina, ktorá bola potom premenovaná na Ulicu M. R. Štefánika, kde stála aj socha. Mám ju teda v pamäti od detstva. Keďže sa zaujímam o históriu, zaujímal ma osud sochy Štefánika. S priateľmi sme ju po rokoch hľadali v Javorine, no nenašli sme ani sochu, ani žiadne jej zvyšky. Mal som predstavu, že aj keby sme našli iba jej kusy, socha sa nejako dá dokopy a nanovo nainštaluje,“ prezrádza Vdovjak.

Zmenšená kópia stratenej sochy v rukách hovorkyne Spišskej Belej Alexandry Olekšákovej. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Socha dodnes chýba aj starším obyvateľom mesta. Margita Rošková, 76-ročná obyvateľka mesta, prechádzala popri nej v čase, keď stávala pred evanjelickým kostolom, každý deň. „Pamätám si, že jeden pán stále čistil priestor v jej okolí,“ spomína.

Štefánik je súčasťou ďalšieho príbehu Spišskej Belej. Hovorkyňa mesta Olekšáková spomína, že ešte za minulého režimu našiel jeden učiteľ na pôjde miestnej základnej školy bustu Štefánika. Keďže ju chcel zachrániť v obave, že ju zničia, hlavu oddelil od trupu a odniesol domov. Opatroval ju vyše dvadsať rokov až do pádu totality. „Hlava je dnes v Košariskách a vytvorilo sa asi päť jej kópií. Jedna z nich je opäť v našej škole. A škola od vlaňajška nesie názov Základná škola M. R. Štefánika,“ povedala hovorkyňa mesta. Päťdesiat centimetrov vysoká presná kópia sochy generála z námestia je aj ozdobou kancelárie primátora mesta. V súčasnosti sa podnikajú kroky, aby sa socha Štefánika objavila znova aj na pôvodnej ploche pred evanjelickým kostolom.

Na sochu sa opäť budú zbierať ľudia

Postavenie novej sochy Štefánika v pôvodnej veľkosti iniciuje občianska iniciatíva, ku ktorej sa už pridalo aj mesto. Predstaviteľ iniciatívy Vdovjak hovorí, že sochu by vytvoril sochár Štefan Húdzik. Aj s podstavcom by stála asi 50-tisíc eur. Vdovjak a ďalší aktivisti dúfajú, že peniaze získajú podobne ako ich predchodcovia aj formou verejnej zbierky občanov, podnikateľov, nadácií a rôznych inštitúcií.

Primátor Spišskej Belej potvrdil, že s iniciátormi tejto myšlienky už rokovali. Prispieť na sochu plánuje aj samospráva, ktorá na tento účel založí aj transparentný účet. Zatiaľ sa uvažuje, že sochu Štefánika znovu osadenia buď na pôvodnom mieste pri mestskom úrade, pravdepodobnejšia je však jej inštalácia na mieste pri evanjelickom kostole. Zámer ešte musí schváliť mestské zastupiteľstvo, čo by sa malo udiať do konca februára tohto roku. Ak by sa podarilo získať potrebné prostriedky, sochu Štefánika by v Spišskej Belej radi odhalili 28. októbra 2018 pri príležitosti 100. výročia Československej republiky.