Halenársku ulicu čaká návrat v čase

Čadičové kocky poukladané do vejárov a dobové lampy s lavičkami navodia na Halenárskej ulici v centre mesta 18. až 19. storočie. „Všetky rekonštrukcie ulíc, ktoré sa nachádzajú vnútri hradobného systému, musíme konzultovať s pamiatkarmi,“ pripomenul hovorca radnice Pavol Tomašovič. Ulice v centrálnej zóne by tak mali mať jednotný charakter.

Ulica je v dezolátnom stave, na ceste a chodníkoch je množstvo nerovností a „záplat“. Ani na pohľad nepôsobí príťažlivo. Donedávna k tomu prispievali chátrajúce budovy, ktoré ju lemujú z východnej strany. Postupne ich však opravujú. Oživiť potrebuje aj zeleň. Do konca roka by mal byť tento stav minulosťou.

Mesto už má na projekt obnovy Halenárskej ulice stavebné povolenie. V priebehu nasledujúcich dní by mala byť vyhlásená súťaž na dodávateľa stavby. „Ak prebehne verejné obstarávanie bez problémov, práce by sa mohli začať koncom apríla až začiatkom mája tohto roku,“ povedal Tomašovič.

Premena ulice v dĺžke viac ako 340 metrov bude prebiehať v etapách. Podľa zmluvy by mala byť hotová do štyroch až piatich mesiacov od začiatku prác, to znamená do konca roka 2017. „V prvej fáze dôjde k rekonštrukcii cesty a chodníkov. Starý asfalt na ceste nahradia vejárovito naukladané čadičové kocky, podobne ako pri Bernolákovej bráne. Na chodníkoch bude použitá kamenná žulová dlažba,“ priblížil hovorca.

Vizualizácia Halenárskej ulice z roku 2016 len načrtla, ako by mohla vyzerať po kompletnej obnove. Neodráža jej finálnu podobu. Autor: ARCHÍV P. BROČKU

V minulosti sa hovorilo o tom, že by sa cez Halenársku púšťali autá len v jednom smere. Rekonštrukcia však počíta s obojsmernou premávkou. „V budúcnosti, aj v nadväznosti na rekonštrukcie ďalších ulíc v centre mesta, sa to môže zmeniť,“ podotkol Tomašovič.

Priamo na ceste budú vyznačené v oboch smeroch aj cyklochodníky. Samostatné pásy pre cyklistov nedovoľujú technické parametre. Vodiči sa tiež musia pripraviť na to, že po obnove ulice tu ubudnú parkovacie miesta. Ak by sa však neskôr zmenila na jednosmerku, časť z nej by mohla slúžiť na parkovanie.

Nádych minulých čias dodá ulici nový mobiliár. Okrem dobových lámp, aké sú už v meste napríklad na Kapitulskej ulici, to bude osem lavičiek, sedem cyklostojanov a pätnásť odpadkových košov. V celej lokalite je tiež navrhnutý kamerový bezpečnostný systém a sadové úpravy. Počas rekonštrukcie tu pribudne aj studňa, ktorá bude slúžiť na zavlažovanie zelene.

Na projekt je v rozpočte mesta vyčlenených 1,3 milióna eur. Radnica počíta s tým, že vysúťažená cena bude napokon nižšia.

Na ulici budú prebiehať práce už skôr. Súvisieť budú s rekonštrukciou sietí, ktoré majú byť hotové do konca apríla. V uplynulých rokoch dokončilo mesto rekonštrukciu blízkej Hviezdoslavovej ulice, z ktorej sa následne stala súčasť pešej zóny. Do budúcnosti sa uvažuje aj o úprave Paulínskej ulice.