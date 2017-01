Ďalší prípad vtáčej chrípky potvrdili v Žiline

Ako ďalej informoval hovorca Žiliny Pavol Čorba, všetkým registrovaným aj neregistrovaným chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí na území obcí Žilinská Lehota, Strážov, Považský Chlmec a Závodie nariaďujú zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť.

Je to napríklad dezinfekcia pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých chovajú hydinu a iné vtáky. Okrem toho nariaďujú aj zabrániť kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi, voda na napájanie chovaného vtáctva tiež nesmie byť zo zásobníkov povrchových vôd, ktorá je prístupná voľne žijúcim vtákom.

Akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí treba oznámiť na RVPS Žilina, na telefónne čísla 041/7631 235, +421 905 947 587, +421 907 305 202, +421 907 829 796.

Pre vtáčiu chrípku zakazujú, s výnimkou povereného veterinárneho lekára, vstup cudzím osobám do chovov, loviť voľne žijúce vtáky, ako aj zákaz ich iným spôsobom odoberať z voľnej prírody. Okrem toho zakazujú aj vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody. Zákazy a opatrenia platia až do odvolania.

Hovorca Žiliny ďalej pripomína, že od soboty 21. januára od 8:00 bude Mestská polícia Žilina spisovať všetky chovy hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí. Tieto opatrenia sa týkajú mestských častí Žilinská Lehota, Strážov, Považský Chlmec a Závodie, ktoré spadajú do územia 3 km od miesta výskytu.

RVPS Žilina ďalej nariaďuje mestu Žilina, obecným úradom Dolný Hričov, Horný Hričov, Ovčiarsko, Svederník, Divina, Divinka, Bitarová, poľovným a poľovníckym združeniam i všetkým neregistrovaným chovateľom hydiny a vtáctva, aby do štvrtka 26. januára spísali všetky chovy hydiny, holubov a iných vtákov a nahlásili ich približný počet.

Prvý prípad vtáčej chrípky v domácom chove na Slovensku sa objavil koncom minulého roku v bratislavskej časti Dúbravka, ďalšie prípady zaznamenali v košickej zoologickej záhrade, u voľne žijúceho vtáctva v okrese Komárno, v obci Chmeľov v okrese Prešov a u uhynutých labutí vo Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky. Vtáčiu chrípku zistili aj v chove drobnochovateľa obci Horná Krupá v okrese Trnava po tom, ako mu uhynuli tri perličky a jedna nosnica.