Poškodený most pri Dubnej Skale opravia až v máji

V smere z Martina do Žiliny sa posunulo a zmenilo spájanie z dvoch pruhov do jedného. Vozidlá sa už neradia do ľavého ako predtým, ale do pravého jazdného pruhu.

„Na mostnom objekte Košariská došlo pred zimným obdobím k poškodeniu mostného záveru v jazdnom pruhu v smere Žilina – Vrútky. Vzhľadom na zimné obdobie správca komunikácie obmedzil prejazd cez tento poškodený mostný záver,“ informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest Zuzana Hromcová. Obmedzenia a spomalenie rýchlosti sa však netýkajú len vodičov, ktorí jazdia od Žiliny na Martin, ale aj v opačnom smere. Aby sa dalo diere v moste vyhnúť, cestári zmenili a posunuli o desiatky metrov radenie z dvoch pruhov do jedného práve v smere od Martina. Vodiči, ktorí idú do Žiliny po dvojpruhovej komunikácii, sa musia zaradiť do jedného pruhu už skôr a neradia sa do ľavého, ale po zmene do pravého jazdného pruhu.

„V predmetnom úseku od 10. decembra 2016 do 15. januára 2017 evidujeme 14 škodových udalostí, a to v mesiaci december 2016 desať škodových udalostí a v mesiaci január 2017 štyri škodové udalosti,“ informovala hovorkyňa krajskej polície v Žiline Jana Balogová. Niektorí vodiči hovoria, že v úseku je neprehľadná situácia, no pravdou je i to, že nie všetci rešpektujú zníženie rýchlosti na 70 a 50 km/h. „Mnoho vodičov jazdí po pamäti a ak idú v rýchlejšom pruhu, nemusia si všimnúť dočasné značky, lebo im ich prekrývajú kamióny jazdiace v pomalšom, pravom pruhu,“ mieni vodič Ivan z Martina.

Na moste ponad železnicu pri Dubnej Skale je poškodený mostný záver, ktorý musia vodiči obísť. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

„Dopravná polícia v spolupráci so správcom komunikácie vykonala kontrolu dočasného dopravného značenia, na základe ktorej boli zrealizované opatrenia na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v danom úseku. Situáciu naďalej monitorujeme a v prípade potreby pristúpime k ďalším opatreniam,“ zdôraznila policajná hovorkyňa Balogová. Cestári minulý týždeň spájanie pruhov posunuli ešte o pár metrov skôr, aby nebolo v zákrute, čo mohlo situáciu komplikovať. Dopravná zmena pri Dubnej Skale nebude krátkodobou záležitosťou. „Predpokladaný termín začatia opravy poškodenej časti mosta je máj 2017,“ dodala hovorkyňa SSC Hromcová. Mostné uzávery na moste ponad železnicu pri Dubnej Skale museli cestári opravovať aj v máji 2011.

Trojpruhová cesta je medzi Žilinou a Martinom od roku 2009. Tieto úpravy mali zrýchliť prepravu a zvýšiť plynulosť premávky. V celom úseku, kde boli časté smrteľné nehody, odvtedy platí zákaz obiehať s výnimkou trojpruhových úsekov, pričom jazdné pruhy od seba delia mechanické zábrany. Trojpruh sa strieda na dvoch úsekoch, v smere od Vrútok do Žiliny na dvojkilometrovej trase a v opačnom smere od Žiliny na vyše štyroch kilometroch.