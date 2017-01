Polícia kontrolovala taxikárov v Petržalke

Ako ďalej informoval hovorca Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava Peter Pleva, polícia si na taxikárov posvietila pred petržalskou železničnou stanicou a na Námestí hraničiarov a kontrolovala najmä to, či sú taxíky označené tak, ako to ich vodičom prikazuje zákon, či sú vo vozidlách riadne overené taxametre, ako aj to, či vodiči majú pri sebe predpísané doklady. Kontrolami prešlo päť vozidiel a nedostatky u ich vodičov ani vozidiel polícia nezistila.

Podľa vrchného komisára a náčelníka mestskej polície Ivana Lechnera sa policajti počas kontroly zamerali aj na parkovacie miesta vyhradené pre zdravotne postihnutých občanov v okolí nákupných centier. „Tie totiž s obľubou využívajú na parkovanie vodiči vozidiel bez príslušných parkovacích preukazov a znemožňujú tam parkovať ľuďom, pre ktorých sú tieto miesta určené," dodal Lechner. Za parkovanie na týchto miestach bez parkovacieho preukazu hrozí vodičom na mieste pokuta až do 150 eur.