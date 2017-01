Parkovanie v Bratislave sa nehýbe z miesta

Mestské časti, ktoré sa majú do nového systému postupne zapojiť, jeho zavádzanie ešte ani nerozbehli. A starostovia netaja nespokojnosť. Nielen so samotným, podľa nich zlým a predčasne schváleným mestským „vé-zet-enkom“, ale aj celkovo s pomermi, aké vládnu na bratislavskom magistráte.

„To VZN má veľa vážnych nedostatkov, ktoré môžu spustenie parkovacej politiky ohroziť,“ tvrdí starosta Petržalky Vladimír Bajan. Pripomína, že ak má systém spočiatku fungovať zadarmo, nie je jasné, z akých zdrojov ho vlastne mestské časti majú vybudovať. Z čoho napríklad zaplatia dopravné značenie, výrobu parkovacích kariet, kto bude vymáhať pokuty a podobne. „V prípade Petržalky by na to bolo treba aj niekoľkostotisíc eur. Ak by mali ísť z nášho rozpočtu, museli by sme ich vziať z iných oblastí,“ zdôrazňuje.

Bajan tiež namieta, že zatiaľ ani nebol schválený nový štatút mesta, ktorý mal mestským častiam zveriť do správy mestské komunikácie na ich území, aby vôbec smeli parkovanie riešiť vo vlastnej réžii. O štatúte mali mestskí poslanci rokovať minulý týždeň, no primátor Ivo Nesrovnal materiál stiahol.

„Nemožno budovať systém spôsobom – zaplaťte nám, potom vám nájdeme parkovacie miesto. Treba ľuďom najprv poskytnúť miesta na parkovanie, potom vyberať poplatky,“ vyčíta VZN starosta Dúbravky Martin Zaťovič. Nariadenie, hovorí, nerieši záchytné parkoviská, parkovacie domy ani iné nevyhnutné predpoklady na zavedenie naozaj kvalitného systému.

Karlova Ves zatiaľ mieni pokračovať v rozvoji vlastného projektu rezidenčného parkovania, ktoré najlepšie zohľadňuje potreby jej obyvateľov. Hovorca Branislav Heldeš akurát spresnil, že mestská časť využije možnosť vydávať parkovacie karty v prechodnom období bezplatne, keďže ani momentálne nijaké parkovné nevyberá. Starostka Dana Čahojová to však na sociálnej sieti napísala jasne: „Celomestské nariadenie vyvoláva mnoho zatiaľ nezodpovedaných otázok a podozrení. Karlova Ves sa musí držať zdravého rozumu!“

Aj v súvislosti s tvorbou parkovacej politiky na verejnosť presakuje čoraz viac kritiky na konanie magistrátu a najmä primátora. Už v decembri, keď sa VZN o parkovaní schvaľovalo na mestskom zastupiteľstve, viacerí poslanci namietali, že v skutočnosti parkovanie nerieši, len zavedie poplatky. Pripomínali, že parkovacie karty, ktoré budú po prechodnom období určite spoplatnené, vôbec nezaručia majiteľom áut voľné parkovacie miesto, keďže tých je podstatne menej ako parkujúcich áut. Nepáčilo sa im, že VZN zvýhodňuje autá mimobratislavských zamestnancov či majiteľov viacerých áut. Starostovia sa zase sťažovali, že ťarchu zavedenia parkovacieho systému Nesrovnal neprimerane prenáša na mestské časti a za mesto by chcel len inkasovať pomernú časť vybraných poplatkov.

Na decembrovom zastupiteľstve sa mestskí poslanci veľmi kriticky stavali aj k faktu, že magistrát, namiesto využitia interných zamestnancov, zveril prípravu VZN súkromnej spoločnosti. Urobil tak bez verejnej súťaže, hoci za spracovanú analýzu zaplatil firme z peňazí Bratislavčanov asi stotisíc eur. Radní boli pobúrení, že do analýzy najprv ani nesmeli nahliadnuť. Neskôr im to síce umožnené bolo, ale len pod prísnym zákazom čokoľvek z nej odcitovať, odfotografovať, prezradiť z obsahu. V 120-stranovom materiáli navyše pracovníci magistrátu objavili hrubú chybu vo vyčíslenej hodnote milión eur v neprospech mesta, keďže vôbec nezohľadňoval náklady na mestských policajtov, ktorí by mali na disciplínu pri parkovaní dohliadať.

Firma chybu po upozornení odstránila a magistrát tvrdí, že mal právo zadať jej zákazku bez súťaže, a to na základe rámcovej zmluvy na audítorské služby, podpísanej ešte v roku 2014 bývalým vedením mesta.

Čoraz ostrejšie hlasy však zaznievajú aj voči celkovému súčasnému fungovaniu magistrátu. Už bez servítky o ňom verejne prehovorili dve bývalé zamestnankyne. „Je smutné, že toto volebné obdobie bude jedno z najhorších,“ napísal na facebook mestský poslanec a starosta mestskej časti Vajnory Ján Mrva. Primátor si podľa Mrvu z desiatok prijatých uznesení mestského zastupiteľstva robí „dobrý deň“ a v procese verejných obstarávaní sú poslanci obchádzaní a nemajú naň dosah.

Vajnorský starosta hovorí až o úplnej nefunkčnosti a rozpade magistrátu, ktorý má, ako zdôrazňuje, slúžiť obyvateľom mesta, a nie developerom a podnikateľom.

Pravda magistrát požiadala o reakciu. Ten obvinenia odmieta. Poukazuje na správu NKÚ, ktorý vlani v decembri skonštatoval, že nakladanie s verejnými financiami metropoly bolo v roku 2015 v súlade s platnými zákonmi a nezistil v tejto oblasti nijaké závažné porušenia. „Nebudeme komentovať žiadne interpersonálne otázky,“ doplnila hovorkyňa primátora Ivana Skokanová.