Z fontány vyčaril mráz nevestu

Fontána v Mýtnej sa zmenila na ľadovú nádheru. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Mrazy trvajúce od Troch kráľov, počas ktorých mínusové teploty viackrát pokorili hranicu mínus 20 stupňov, menia prírodu aj naše okolie. Fontána v strede Mýtnej sa prezliekla do jagavých šiat. Okamžite sa stala atrakciou dediny. Zastavujú a fotia sa pri nej nielen miestni, ale aj návštevníci prechádzajúci Mýtnou.

„Fontánu sme postavili z obecných peňazí pred ôsmimi rokmi. Stála nás asi 2-tisíc eur. Je z kameňa, po ktorom steká voda. Symbolizuje túto našu oblasť. Jednak ťažbu mramoru a hory navôkol, k dominantám ktorých patria Kotmanovské vodopády,“ hovorí starosta Mýtnej Pavel Greksa. Aj jeho prekvapilo, ako sa mráz s ich fontánou pohral. „Dosiaľ sa nestalo ani raz, aby sa fontána v zime obalila ľadom. Je pravda, že zimy v predošlých rokoch bývali miernejšie, no tentoraz je všetko inak. Fontána radikálne zmenila vzhľad,“ zdôraznil Greksa.

Za normálnych okolností asi tri metre vysoká fontána túto zimu zdvojnásobila svoj objem. Vyvierajúca voda z jej útrob ju neprestajne zväčšuje a mení. Na klzisko zmenila aj jej bezprostredné okolie, ktoré je inak parčíkom so zámkovou dlažbou. „Mrznúca voda mení fontánu na ľadovú fantáziu. Každý v nej vidí niečo iné. Niektorým pripomína nevestu – možno preto, že v obci máme svadobný salón, iní ju vidia ako princeznú či kráľovnú. Tento pocit dotvára fakt, že v posledných dňoch vytvorila na vrchole fontány zamrznutá voda niečo, čo pripomína korunku,“ vysvetľuje ďalej starosta Mýtnej.

V tejto podobe uvidia Mýtňania svoju fontánu možno až v marci. Autor: Archív obce

Nezvyčajné dielo prírody zaujme každého. Greksa tvrdí, že k nej z hlavnej cesty odbočujú autá, len aby sa ich posádky zvečnili pri ľadovej krásavici. Chodia sa k nej fotiť aj miestni a je vyhľadávaným miestom na detské hry. Pred niekoľkými dňami tam boli podľa slov starostu škôlkari, ktorým sľúbil výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Niektoré deti sa pýtali, či toto je tá jaskyňa. Obec má s fontánou do budúcnosti veľké plány. Ak by sa podobná zima zopakovala aj o rok, Greksa chce okolo nej vytvoriť osvetlenú ľadovú plochu na korčuľovanie.

„Je to niečo nádherné,“ komentuje dielo prírody miestna obyvateľka Eva Schwarzová. Prezrádza, že keď bola nedávno doma jej dcéra, ktorá žije v Bratislave, bola sa jej krásou pokochať a urobila pekné snímky. „Je to teraz taká naša atrakcia. Radosť z nej majú najmä deti, no určite aj dospelí,“ pridáva sa ďalšia obyvateľka Mýtnej Andrea Podhorová.

Vrstva ľadu na fontáne je taká hrubá, že ju Mýtňania v pôvodnej podobe zrejme tak skoro neuvidia. Starosta mieni, že ľad sa bude na fontáne postupne roztápať možno až do marca. Ubúdať z nej by však mohlo už koncom tohto týždňa, keď sa denné teploty môžu podľa informácií Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu na niektorých miestach vyšplhať až do plusových desať stupňov.