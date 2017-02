Trojpruh od Martina do Strečna dočasne rušia

Z Vrútok do Žiliny cez Strečno sa už nebude dať obiehať. Kým sa neopraví dilatácia na moste ponad železnicu, bude sa v smere od Martina namiesto dvoch pruhov jazdiť len v jednom.

Vodiči vo štvrtok prídu o rýchly pruh, ktorý bol neďaleko Dubnej Skaly na vyše dvojkilometrovom úseku, kde bola trojpruhová cesta. Rýchly pruh je zrušený len dočasne, kým cestári neopravia poškodený most ponad železnicu, pre ktorý obmedzili premávku v tomto úseku už pred dvomi mesiacmi.

Na moste Košariská je poškodená dilatácia (mostný záver). Aby sa dalo diere v moste vyhnúť, cestári zmenili a posunuli o desiatky metrov radenie z dvoch do jedného pruhu práve v smere od Vrútok. Denník Pravda pred týždňom písal o dopravných problémoch, ktoré vznikli po tomto obmedzení. Vodiči buď prehliadali, pre kamióny nevideli alebo nerešpektovali dopravné značky upozorňujúce na zníženie rýchlosti a skoršie ukončenie dvoch pruhov. Nepomohli ani ďalšie opatrenia, ktoré tu cestári a polícia robili. Takmer za osem týždňov sa blízko miesta, kde sa spájajú pruhy, stalo 17 kolízii.

„Napriek prijatým opatreniam dochádzalo v uvedenom úseku naďalej ku kolíznym situáciám a škodovým udalostiam, preto od 2. februára je premávka v smere z Vrútok na Žilinu z pôvodných dvoch jazdných pruhov dočasne upravená do jedného jazdného pruhu,“ informovala žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Rýchly pruh, a teda aj trojpruh, kde sa dalo obiehať pomalšie vozidlá, bol zrušený. Dopravu to síce môže spomaliť najmä v dopravných špičkách, podľa odborníka by však opatrenie nemalo byť na úkor bezpečnosti. „Keď sa všetci vodiči budú správať disciplinovane, tak dá sa očakávať, že to bude bezpečnejšie. Pretože ten trojpruh bol z hľadiska práve tých manévrov rizikový. Na úkor bezpečnosti sa dal dôraz na plynulosť. Ale pokiaľ už vodiči nebudú mať inú možnosť na manévrovanie, v takom prípade sa dá očakávať, že bezpečnosť bude vyššia,“ mieni Štefan Machciník z Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Zuzana Hromcová informovala, že s opravou poškodeného mosta by sa malo začať až v máji. Mostné závery na Košariskách pri Dubnej Skale museli cestári opravovať aj pred šiestimi rokmi. „Mostné dilatácie sú dlhoročným problémom v Slovenskej republike, bohužiaľ asi stále nevieme urobiť dilatácie tak, aby vydržali adekvátne potrebnú dobu,“ hovorí dopravný inžinier zo Žilinskej univerzity Ján Čelko. Cesta cez Strečno medzi Žilinou a Martinom patrí medzi najvyťaženejšie úseky, denne tadiaľ prejde vyše 30-tisíc vozidiel. „Dilatácie sú veľmi náchylné na poškodenie predovšetkým od ťažkej nákladnej dopravy a vieme, že pod Strečnom je situácia veľmi vážna, čo sa týka dopravy,“ dodal Čelko.

Trojpruhová cesta je medzi Žilinou a Martinom od roku 2009. Tieto úpravy mali zrýchliť prepravu a zvýšiť plynulosť premávky. V celom úseku, kde boli časté smrteľné nehody, odvtedy platí zákaz obiehať s výnimkou trojpruhových úsekov. Trojpruh sa strieda na dvoch úsekoch, v smere od Vrútok do Žiliny sú to 2,3 km, a v opačnom smere od Žiliny na vyše štyroch kilometroch. Trojpruhový úsek bližšie pri Žiline je v súčasnosti bez obmedzení.