Hasičský unikát parkuje na obecnom úrade v Starej Haliči

Po trojmesačnom reštaurovaní je dnes „zaparkovaná“ na chodbe Obecného úradu v Starej Haliči v okrese Lučenec. Dlhé roky však tento vzácny stroj zapadal prachom. Starý zhrdzavený kus bol podľa miestneho starostu Jozefa Gembeca od druhej svetovej vojny skrytý pred zrakmi verejnosti.

„Putoval z garáží po pajtách miestnych obyvateľov a je zázrak, že ho nikto nevyhodil či nezničil. Až v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, keď sa opravovala miestna hasičská zbrojnica, skončil v nej. Verejnosť ju mohla vidieť naposledy v roku 1974 pri oslavách výročia dobrovoľného hasičského zboru, no ďalšie roky bola opäť zaprataná v zbrojnici,“ hovorí starosta.

V posledných rokoch však v Starej Haliči vyrástla nová generácia dobrovoľných hasičov, ktorá dala požiarnu zbrojnicu do poriadku a v nej sa im odkryl vzácny kus z histórie. Ujal sa jej 42-ročný veliteľ dobrovoľných hasičov v obci Marcel Maljarčik, ktorý má toto poslanie v krvi. Predtým velili dobrovoľným hasičom v Starej Haliči jeho otec, starý aj prastarý otec. Okrem toho je aj poslancom obecného zastupiteľstva v obci so 680 obyvateľmi. Rozhodol sa starý historický kus zreparovať.

Veliteľ miestnych dobrovoľných hasičov Marcel Maljarčik pri unikátnej striekačke, ktorú zreštauroval. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

„Starú ručnú hasičskú striekačku som vzal domov a tri mesiace rekonštruoval. Celú som ju rozobral, vyčistil, natrel, zreparoval a nanovo namaľoval. Robil som počas sobôt, ale aj po fajronte. Napokon sa mi ju podarilo dať do pôvodnej podoby a striekačka je navyše plne funkčná,“ prezradil Maljarčik. Zo štítka na striekačke sa dozvedel, že ju vyrobili v rakúskom meste Linz vo firme Konrad a Rosenbauer. Spolu so starostom napísali do stále existujúcej spomínanej firmy list spolu s fotodokumentáciou a informovali ich o striekačke, ktorú v obci majú.

„Z Rakúska nám prišla odpoveď s manuálom, nákresmi aj návodom na použitie. Dozvedeli sme sa veľmi zaujímavé informácie, že tento typ striekačiek sa v rakúskej firme vyrábal v rokoch 1906 až 1921 a vyrobili len 240 kusov. Výrobca, ktorý patent na tento typ striekačky kúpil v Nemecku, potom striekačky predával v Rakúsku, v Nemecku, Čechách a v Bosne. Napísali nám tiež, že doteraz mali vedomosť už len o dvoch existujúcich exponátoch týchto striekačiek, ktoré sa nachádzajú v múzeách v St. Floriane a v Purgstale v Rakúsku,“ poznamenal Maljarčik. Nemá informácie o tom, že by sa podobná striekačka ešte nachádzala aj niekde inde na Slovensku.

Striekačka je z mosadze, medi a bronzu, usadená na drevenej konštrukcii, z ktorej sa dá zložiť. Jej cena v čase, keď ju vyrobili, bola 1¤440 rakúsko-uhorských korún, čo sa vtedy rovnalo 400 gramom rýdzeho zlata. Pri zjednodušenom prevode a cene zlata v súčasnosti by bola cena striekačky okolo 17-tisíc eur. K tomu však treba prirátať jej historickú hodnotu.

Striekačku vyrábala rakúska firma v rokoch 1906 až 1921. Spolu bolo vyrobených len 240 kusov. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Obsluha historickej striekačky nebola jednoduchá. Pri jej použití museli vodu ručne pumpovať minimálne štyria chlapi. Zaujímavé je, že je vyrobená z materiálov, ktoré sú prakticky nezničiteľné, preto sa na striekačke ani nemá čo pokaziť. Maljarčik prezrádza niektoré informácie o jej parametroch. „Priemer valcov je 110 milimetrov a výkon striekačky 250 litrov za minútu. Striekačka mala s dvanásťmili­metrovou prúdnicou dostrek 32 metrov. Vodu dokázala nasať až z hĺbky 7,9 metra. Jej váha je okolo tristo kíl,“ zdôraznil ďalej veliteľ dobrovoľného hasičského zboru.

Ako sa striekačka do Starej Haliče dostala, nie je známe. Starosta Gembec predpokladá, že do obce bola s najväčšou pravdepodobnosťou privezená za čias grófa Forgáča, vtedajšieho majiteľa zámku v Haliči. Po jej zrekonštruovaní bola na stole otázka, čo s ňou. Umiestniť niekde do múzea mimo Starej Haliče ju nechceli, najskôr uvažovali o jej inštalácii niekde na verejnom priestranstve. Napokon od toho z poveternostných, ale aj bezpečnostných dôvodov upustili a poskladali ju na chodbu obecného úradu. „Je ozdobou nášho úradu a so zvedavosťou si ju obzerajú všetci ľudia, ktorí na úrad prídu,“ podčiarkol starosta.