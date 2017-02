VLK žiada reguláciu poľovníctva v Bratislavskom lesoparku

„Súčasný stav vytvára hrozby konfliktných stretov medzi poľovníkmi a rekreujúcou verejnosťou,“ uvádza VLK v petícii s názvom Za reguláciu poľovníctva v Bratislavskom lesoparku. Hlavným zámerom petičnej akcie je chrániť návštevníkov pri poľovačkách na území Mestských lesov v Bratislave. Prijatie opatrení žiadajú iniciátori petície do konca júla tohto roku.

VLK navrhuje väčší monitoring zdravotného stavu a počtu zveri, i selektívny odstrel na základe sociálneho postavenia v stáde. Vylúčené by mali spoločné poľovačky a norovanie, čo je spôsob lovu na líšky. Loviť poľovnú zver bude môcť iba kompetentný pracovník, prípadne poplatkový poľovník so súhlasom primátora Bratislavy. Každý plánovaný lov musí byť vopred zverejnený na internetových stránkach Mestských lesov v Bratislave vrátane jeho miesta, času a spôsobu lovu. Petícia tiež žiada, aby sa poľovačky uskutočňovali prvé štyri dni týždňa, to je pondelok až štvrtok, pričom strelecké koridory nesmú nezasahovať do označených turistických, cyklistických a iných lesných ciest. Taktiež pri streľbe z posedov treba zreteľne vyznačiť koridor streľby priamo v teréne.

VLK žiada aj vyhlásenie nepoľovných plôch s minimálnou rozlohou 820 hektárov, ktorých hranice treba označiť značkami na stromoch a na stĺpikoch po ich obvode. Petícia navrhuje i finančné zhodnotenie poľovníctva napríklad predajom ulovených zvierat zoologickým záhradám prípadne reštauráciám. Navrhuje tiež sprístupnenie nevyužívaných posedov pre laickú verejnosť na účely ekovýchovy, poznávania prírody, pozorovania či fotografovania lesnej zvery.

Petíciu je možné podpísať na internetovej stránke www.changenet.sk .