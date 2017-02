Regióny zostávajú bez lekárov

Pripustilo, že ide o krízový stav a ak nenájde náhradu, tak oddelenie zatvorí.

„Behom dvoch mesiacov nám dali výpoveď dve mladé lekárky, ďalšie dve zostali na rizikovom tehotenstve a v dôsledku toho hrozilo od marca prerušenie ústavnej pohotovostnej služby, respektíve pozastavenie činnosti detského – pediatricko-neonatologického oddelenia,“ povedala riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici Renáta Kormánová.

Nemocnica zabezpečuje detskú pohotovosť pre 110-tisícovu spádovú oblasť okresov Skalica, Senica, čiastočne Myjava aj Malacky. Ak by došlo k zatvoreniu oddelenia, s chorými deťmi by rodičia museli cestovať 50 kilometrov do Trnavy alebo do 90 kilometrov vzdialenej Bratislavy. Kormánová tvrdí, že robia všetko preto, aby krízový stav zvrátili. „Požiadali sme o pomoc ambulantných pediatrov v regióne. Ozvali sa nám traja,“ doplnila riaditeľka.

Medzičasom sa im podarilo zohnať nového lekára, ktorý nastúpi od polovice februára, ďalšieho presunú z iného oddelenia. V marci tak podľa nej bude pohotovosť zabezpečená. „Lekári budú mať viac služieb, ale keď je krízový stav, tak vtedy, vďaka bohu, sa aj lekári trocha aktivizujú. Myslím si, že to zvládneme,“ dodala Kormánová.

Problémy s nedostatkom lekárov riešia viaceré nemocnice. Už pol roka odsúvajú operácie vo Fakultnej nemocnici v Nitre kvôli chýbajúcim anestéziológom. Riaditeľ nemocnice Kamil Koleják uviedol, že by sa mal tím špecialistov už čoskoro doplniť a nemocnica bude môcť fungovať v štandardnom režime. „K dnešnému dňu máme 22 lekárov, z toho 12 atestovaných, a v priebehu dvoch mesiacov nám pribudne ďalších šesť anestéziológov, čiže dostaneme sa k počtu 28,“ pripomenul Koleják s tým, že to ešte stále nebude optimálny stav. V lete ešte očakávajú absolventov. „Takže sa aspoň kvantitatívne doplní počet lekárov, aj keď je jasné, že lekár absolvent nie je pilierom nemocnice,“ poznamenal.

Ministerstvo zdravotníctva si podľa hovorkyne Zuzany Eliášovej uvedomuje nedostatok nielen všeobecných lekárov a pediatrov, ale aj špecialistov v niektorých odboroch. „Snažíme sa to riešiť formou rezidentského programu, prví absolventi by mali vyjsť po skončení trojročného vzdelávania na jeseň tohto roku,“ spresnila Eliášová.

Rezidentský program poskytuje mladým lekárom určité výhody. Ide hlavne o mzdu, ktorú im uhrádza štát. Lekár sa po skúškach zaviaže, že nezmení odbor a zostane pracovať na Slovensku. Celkovo je v rezidentskom programe 272 lekárov, z toho 191 pre všeobecné lekárstvo a 81 pre pediatriu. Ministerstvo ho chce rozšíriť aj o špecialistov. „Tento model je v štádiu rozpracovanosti,“ dodala Eliášová. V súčasnosti analyzujú, ktoré špecializácie treba posilniť.

Riaditeľka skalickej nemocnice Kormánová si myslí, že rezidenský program menším regiónom nepomôže. Mladých lekárov tu podľa nej neudrží nikto, ani zmluvy či právne dohody. „Lekár si v nemocnici urobí špecializačnú skúšku a odíde preč, do väčšieho mesta,“ skonštatovala. Z vlastnej skúsenosti môže potvrdiť, že mladá pediatrička po atestácii dala výpoveď, a to aj napriek tomu, že mala podpísanú zmluvu na päť rokov. Neodradilo ju ani to, že nemocnici musí zaplatiť 20-tisíc eur.

Aj hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Martin Olej je v tomto smere skeptický. Lekári podľa neho nie sú a ani nebudú. „Rezidenčný program môže pomôcť, ale situáciu nevyrieši, zdravotná starostlivosť sa sústreďuje do väčších miest, malé regióny zostávajú bez lekárov,“ zhodnotil Olej.

Lekárska profesia podľa neho nie je ekonomicky a už ani spoločensky atraktívna. Zo strany štátu nie je taká podpora, aby lekárske fakulty prijali viacej študentov. „V Česku na základe demografickej projekcie zistili, že nie je o päť minút dvanásť, ale desať minút po dvanástej, preto začali prijímať o 30 percent študentov viac,“ poukázal hlavný odborník.

Pokiaľ podľa neho nenastanú zmeny od vzdelávania cez adekvátne ohodnotenie lekárov až po rýchlejšiu možnosť atestácie, situácia sa nevyrieši. „Krátkodobé presunutie lekára z bodu A do bodu B nie je systémovým východiskom,“ uzavrel Olej.