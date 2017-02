Zatvorený most cez Ružín sťažil prístup do Košíc

Ministerstvo obrany analyzuje, či možno obciam pomôcť postavením pontónového mosta. Kritici vravia, že zodpovední stav mosta zanedbali.

Obyvatelia obcí z okresov Gelnica, Spišská Nová Ves a Košice-okolie sa dnes dostanú do Košíc iba obchádzkovou trasou. Obyvatelia Opátky musia použiť lesnú cestu, čo je však náročné na čas i peniaze. Niektorým sa táto cesta nezdá bezpečná.

Cestný most nad Ružínom spravuje Košický samosprávny kraj. Havarijný stav mosta potvrdila ešte 6. decembra minulého roku mimoriadna obhliadka, ktorú vykonal autorizovaný stavebný inžinier. Na základe zisteného rozhodli o uzavretí mosta z bezpečnostných dôvodov. Pre nákladnú dopravu ho uzavreli od 7. decembra, pre osobnú od 24. decembra.

„Ešte 12. decembra 2016 vyhlásil prednosta Okresného úradu v Košiciach Jozef Lazár mimoriadnu situáciu pre územie Košického kraja,“ konštatovala hovorkyňa kraja Zuzana Bobríková. Podľa názoru odborníkov sa však tomuto stavu dalo predísť. Bývalý stavebný technik a projektant cestných stavieb Vladimír Čuchran z Košíc tvrdí, že terajšia situácia je ukážkou žalostného stavu inštitúcií, ktoré sa majú o svoje objekty starať.

„Mostu sa v minulosti nevenovala patričná starostlivosť a veci sa riešia, až keď je v havarijnom stave,“ zdôraznil. Päťdesiatročný most trpel podľa technika aj tým, že ho roky preťažovali nákladné autá.

Uzavretie mosta skomplikovalo život miestnym obyvateľom i návštevníkom. Miestni ním prechádzali do Košíc za prácou alebo do školy, cezpoľní zasa na chaty alebo do lyžiarskeho strediska Plejsy.

„Obyvatelia obcí z okresov Gelnica či Spišská Nová Ves stratili priame spojenie s Košicami,“ podotýka hovorkyňa Bobríková. Obchádzkové trasy sú dlhšie ako pôvodné cez most. Napríklad osobné autá z Margecian musia prejsť viac ako desať kilometrov navyše. „Tento stav sa nás citeľne dotkol. Predtým bola vzdialenosť medzi nami a Košicami 30, teraz je 48 kilometrov,“ podotýka starosta obce Veľký Folkmár Milan Grega.

Zlú situáciu zmiernili autobusové spoje, ktoré upravili tak, aby ľudia stíhali aj vlakové prípoje. V špecifickej situácii sa ocitli obyvatelia obce Opátka, ktorá ešte patrí do okresu Košice-okolie. Obchádzkou by precestovali do Košíc najviac, preto im Správa ciest Košického samosprávneho kraja sprístupnila päťkilometrovú lesnú cestu medzi Opátkou a Zlatníkom.

„Je to lesná účelová cesta bez akýchkoľvek základov, nemá asfaltový povrch a je len spevnená,“ vysvetľuje Bobríková. Opátčania však dodávajú, že je aj nebezpečná.

„Je úzka a riziková. V niektorých úsekoch je veľký problém, ak sa na nej stretnú dve autá. Ja som si kvôli jej nutnému požívaniu kúpil staršie auto. Aby som to svoje nezničil,“ priznáva 49-ročný Juraj Pavúk, ktorý chodí do Opátky na chalupu. Ak by sa táto cesta mala používať ďalej, bolo by ju potrebné spevniť, rozšíriť a niekde aj vyasfaltovať, hovorí starosta Grega.

Obyvatelia Opátky sa so situáciou vysporadúvajú rôzne. Starostka Michaela Elischerová to riešila aj tak, že si požičala auto, ktoré nechala na druhej strane mosta. S jedným prišla z Opátky po most, cez ten prešla pešo a potom nasadla do druhého vozidla, ktorým cestovala do Košíc. „To, že most treba opraviť, je fakt, ale už sa to mohlo riešiť skôr,“ zdôraznila.

Most cez Ružín nebude funkčný minimálne rok. „Bude sa opravovať, pripravujú sa podmienky na výber zhotoviteľa. Odhadujeme, že oprava potrvá rok a vyžiada si náklady zhruba osem miliónov eur,“ poznamenáva hovorkyňa kraja Bobríková. Podľa technika Vladimíra Čuchrana by bolo treba zvážiť, či opraviť súčasný most, alebo postaviť nový. „Existujúci už nemá podľa môjho názoru optimálne parametre. Napríklad čo sa týka jeho šírky,“ tvrdí.

Starosta Veľkého Folkmára sa nazdáva, že by bolo potrebné pouvažovať aj nad tým, či sa bude oprava mosta riešiť cez klasické výberové obstarávanie, alebo priamym zadaním. Ide totiž o čas – verejné obstarávanie by proces výberu zhotoviteľa i samotné práce natiahlo.

Dočasnou alternatívou by mohol byť pontónový most. Kraj tvrdí, že tejto možnosti neprajú prírodné podmienky – vysoké brehy priehrady a zle dostupný terén – no zostáva otvorená. Prednosta košického okresného úradu Lazár potvrdil, že o pontónovom moste sa uvažuje.

„Bezpečnostná rada kraja prijala uznesenie, v ktorom okrem iného uložila preveriť možnosť vybudovania pontónového mosta ako náhradného premostenia. Na tomto základe som listom oslovil kanceláriu ministra obrany,“ vysvetľuje.

Na most nad priehradou Ružín sa ešte 24. januára boli pozrieť zástupcovia ozbrojených síl. Ministerstvo obrany teraz pracuje na analýze možností riešenia situácie. Mala by rozhodnúť, či by bolo technicky možné postaviť tu pontónový most. Práce na analýze potvrdila aj hovorkyňa rezortu Danka Capáková s tým, že prieskum v lokalite vykonali pred niekoľkými dňami.

Ak sa pontónový most stane reálnou možnosťou, v odbornom posudku budú aj informácie o materiálno-technickom, finančnom a personálnom zabezpečení takéhoto mosta počas rekonštrukcie toho existujúceho, hovorí Lazár.

Posudok by mal byť hotový do polovice februára. Potom o veci rozhodne krízový štáb Okresného úradu Košice.