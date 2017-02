Bratislavský dopravný podnik chce viac žien vodičiek

Dopravný podnik má 1 463 vodičov. Z toho je 68 žien – 51 vodičiek električiek, 16 vodičiek autobusov a jedna vodička trolejbusu.

Nepatríme iba k vareške, odkazuje skúsená vodička

Adriana Svoreňová pracuje ako vodička autobusu už osem rokov. Ako vraví, vždy ju lákalo vyskúšať si, aké to je šoférovať veľký stroj. Predtým mala skúsenosť iba s osobným autom. Navyše, jej teraz už bývalý manžel bol šoférom mestskej hromadnej dopravy.

Denne odjazdí približne 200 kilometrov, záleží od linky a dĺžky služby. Všetkým záujemkyniam odkazuje, že sa nemajú čoho báť a keď ich myšlienka pracovať vo verejnej doprave oslovila, nech neváhajú. „Myslím si, že my ženy máme lepší cit na šoférovanie a určite nepatríme iba k vareške. A samozrejme je naším benefitom aj empatia k ľuďom. Myslím si, že v tom nie je veľký rozdiel, či muž alebo žena,“ povedala Adriana Svoreňová s tým, že pri riadení prostriedkov MHD nie je dokonca ani potrebné cúvať. Dnes sú aj vozidlá modernejšie a ich ovládanie je jednoduchšie.

A ako reagujú ľudia, keď vidia, že autobus šoféruje žena? „Rôzne, niektorí sa usmejú, niektorí si to, že šoféruje žena, ani nevšimnú,“ dodala. A čo je najťažšie? Ak by ste si mysleli, že držať nervy na uzde v zápchach, mýlite sa. Podľa Adriany Svoreňovej je to ranné vstávanie. „Keď sa chcem dostať ráno do práce, musím vstávať o 02.00. Takže skoré nástupy a neskoré odchody z práce. A občas je to ťažké aj keď človek musí ísť do práce cez víkend, keď je rodina doma. A určite aj psychické vypätie,“ povedala. A samozrejme, cestujúci. „Nepočúvajú, keď ich človek upozorní, aby sa slušne správali, alebo aby vystúpili. Ale stačí zavolať na dopravný dispečing,“ dodala.

Dopravnému podniku chýbajú šoféri, láka ženy

Vlaňajšia kampaň priniesla úspech a DPB zamestnal 50 nových ľudí. Stále mu však chýba okolo 70 zamestnancov. Dopravný podnik by privítal aj viac žien šoférok.

Podľa vedúcej odboru rozvoja ľudských zdrojov DPB Petry Lanákovej je výhodou žien vzťah k ľuďom, nakoľko denne prepravia stovky cestujúcich, či už detí do škôl alebo dospelých do práce. „Samozrejmosťou pre výkon tejto pozície je tiež slušné a zdvorilé vystupovanie, trpezlivosť, spoľahlivosť a sebaovládanie,“ povedala Lanáková.

„Béčkarov“ preškolia

Vodička sa môže rozhodnúť pre akýkoľvek dopravný prostriedok. V prípade autobusu či trolejbusu musí spĺňať minimálny vekový limit 24 rokov a vodička električky 20 rokov.

Dopravný podnik na vlastné náklady umožňuje preškolenie vodičov zo skupín B a C na skupinu D pre autobusy a trolejbusy a na vedenie električiek. „Ide o veľký benefit, ktorý mnohé dopravné spoločnosti neponúkajú. Vodičky sa po jeho prijatí zaviažu zotrvať v podniku na dohodnutú dobu,“ povedal generálny riaditeľ DPB Milan Urban.

Dĺžka kurzu sa pohybuje v závislosti od toho, aký typ vodičského oprávnenia budúci vodič MHD vlastní, väčšinou ide o 3 až 4 mesiace. Hotoví vodiči – so všetkými oprávneniami – najskôr absolvujú zácvik za prítomnosti služobne staršieho vodiča a potom už pracujú samostatne.

„Naše budúce vodičky musia byť zdravotne spôsobilé a musia taktiež absolvovať psychologické testy a odbornú prípravu. Tie sa dajú aj za podpory svojich školiacich pracovníkov, či nových kolegýň bezproblémovo zvládnuť,“ dodal riaditeľ DPB Urban.

Priemerná mzda vodiča stúpla vlani oproti roku 2015 o 100 eur a dosiahla tak v tomto roku úroveň 1 202 eur. Okrem tarify zahŕňa aj príplatky za nadčasy, odmeny či beznehodovosť.