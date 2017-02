Prechádzajúce kamióny strpčujú Dvoriankam život

Popraskané domy, otrasy, ale aj hluk, prach, škodlivé emisie a obavy o bezpečnosť. To je dôsledok preťaženej dopravy, ktorá obyvateľom Dvorianok komplikuje život odvtedy, čo sa budoval obchvat Svidníka a kamióny začali jazdiť cez Dvorianky. Vtedy ešte po nespoplatnenej ceste. Mnohé kamióny ju neprestali využívať ani po vybudovaní svidníckeho obchvatu, ani potom, keď za prejazd po ceste 1/79 museli začať platiť. Denne ich cez Dvorianky prejde okolo 1 300.

„Táto situácia je pre nás neúnosná. Praskajú nám domy, je nebezpečné prechádzať cez hlavnú cestu, len vďaka opatrnosti obyvateľov tu nedochádza k tragédiám. Mnoho kamionistov nedodržuje predpísanú rýchlosť a po ceste doslova preletia,“ hovorí 79-ročný dôchodca Juraj Koscelanský, ktorý je členom petičného výboru za riešenie dopravnej situácie v obci. Spolu s predsedom petičného výboru Jánom Vitkovičom sa už listami so sťažnosťami obrátili na množstvo kompetentných orgánov, vlani dokonca zorganizovali pätnásťminútovú blokádu cesty. Zatiaľ sa podľa nich situácia nezlepšila.

Obec Dvorianky má podľa tamojšieho starostu Andreja Marcina vyše šesťsto obyvateľov. Súhlasí, že najvyťaženejšia je hlavná cesta, ktorú využíva tranzitná medzinárodná doprava. „Oproti rokom, keď sa budoval obchvat Svidníka, prechádza však našou obcou menej kamiónov. Treba objektívne povedať, že preťažená doprava nie je len problém našej, ale aj ďalších obcí. Určite by nám pomohlo vybudovanie obchvatu,“ konštatuje Marcin. Hlavná cesta v Dvoriankach je nebezpečná napriek vybudovaniu ostrovčekov pri vstupe do obce z oboch strán a zníženiu povolenej rýchlosti. V smere od Vranova nad Topľou je v Dvoriankach povolená štyridsiatka, z opačného smeru od Trebišova päťdesiatka.

„Mnohí vodiči, najmä zahraniční kamionisti, však rýchlosť nedodržujú a dedinou prechádzajú aj deväťdesiatkou. V obci pravidelne prekračuje rýchlosť až 80 percent vodičov,“ tvrdí predseda petičného výboru Vitkovič. Podľa neho nepomáha ani meranie rýchlosti zo strany polície. „Síce k nám chodia, no nestačí to. Chápeme, že na neustálu kontrolu nemajú kapacity ani technické prostriedky,“ podčiarkuje Vitkovič. Hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov tvrdí, že policajti vedia o problémoch cestnej dopravy na ceste 1/79 v Dvoriankach a v rámci svojich možností vykonávajú opatrenia v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach už od 31. augusta 2015 posiela dopravných policajtov podľa Lazarova do Dvorianok denne.

Dvoriančania vidia niekoľko riešení, ako dopravnú situáciu v ich obci zlepšiť. „Z krátkodobého hľadiska by nám pomohlo vybudovanie obojsmerného spomaľovača pred vstupom do obce z oboch strán, potom výmena asfaltového koberca za tzv. protihlukový asfalt. Z dlhodobého hľadiska by to bol samozrejme obchvat obce,“ zdôrazňuje Vitkovič.

Hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Zuzana Hromcová konštatuje, že v súčasnosti sa už rieši projekt bezpečnosti Dvorianok. „Slovenská správa ciest plánuje už v tomto roku zrealizovať prvú etapu tejto stavby. Vybudovaný bude stredný deliaci ostrovček s vybočením jazdných pruhov a upravený priľahlý úsek cesty z dôvodu spomalenia dopravného prúdu. To by malo priniesť aj zníženie hlukovej záťaže,“ vysvetľuje Hromcová. Hovorkyňa SSC ďalej pripomína, že obchvat Dvorianok by v budúcnosti mohol byť súčasťou väčšieho projektu, napr. preložky cesty 1/79 od Vranova nad Topľou do Hriadok. Zatiaľ sa však čaká na štúdiu realizovateľnosti cesty medzi Vranovom nad Topľou a štátnou hranicou medzi Slovenskom a Ukrajinou, ktorá je v štádiu rozpracovania a hotová by mala byť v prvom štvrťroku 2017. „Ak štúdia potvrdí opodstatnenosť výstavby obchvatu obce Dvorianky, bude SSC pokračovať v procese predprojektovej prípravy a investičného zámeru,“ dodala Hromcová.