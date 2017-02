Zostanú herne v hoteloch a nákupných centrách? Asociácia hier hovorí o kompromise

Prevádzkovatelia tiež mestskému parlamentu pripomínajú, že samospráve pribudli kompetencie na regulovanie prevádzok a nemusia toto podnikanie zakázať plošne. Rozhodnúť môžu o tom, v akých typoch budov herne zakážu. Asociácia tak reagovala na návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré ustanovuje, že na celom území Bratislavy nemožno umiestniť herňu v hoteloch, moteloch, penziónoch, budovách pre obchod a služby, pre kultúru a na verejnú zábavu. Herne tiež nemôžu byť v bytových domoch.

V Bratislave je v súčasnosti podľa primátora Bratislavy Iva Nesrovnala približne tristo herní, ak poslanci o týždeň schvália návrh VZN, všetky z mesta postupne zmiznú. O návrhu všeobecne záväzného nariadenia budú poslanci rozhodovať na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bude 16. februára.

Kompromis alebo žaloba, odkazuje Asociácia hier

Ak by VZN začalo v meste platiť, APV sa chce obrátiť na súd, v prípade ponechania herní v hoteloch a nákupných centrách by však súdny spor zvážili. „S mestom sa súdiť nepotrebujeme, bol by to pre nás kompromis a mohli by sme to označiť za reguláciu. Prijali by sme to férovo. Hazard podlieha vývoju a tento trh už nikdy nebude taký, aký bol, sme s tým zmierení,“ poznamenala hovorkyňa APV Dominika Lukáčová.

VZN musí schváliť zastupiteľstvo dvojtretinovou väčšinou. „Ak ho poslanci schvália, postup bude taký, že vydané povolenia na prevádzkovanie hazardných hier budú platiť do konca roka a nové prestaneme vydávať,“ pripomenul Nesrovnal. Licencie sa vydávajú na jeden rok. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zákaze hazardu v Bratislave medzi členmi Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy minulý týždeň prešiel jednomyseľne, bez diskusie, a tak, ako ho navrhli.

Mesto po zatvorení herní príde o tri milióny ročne

Ako povedal Ján Svoboda zo Zväzu cestovného ruchu SR, absolútny zákaz hazardu bude mať dopad na hotelierov či reštauračné služby, pretože kasína alebo väčšie herne sú s nimi spojené. „Predpokladajú stratu asi päťsto pracovných miest. Nie sú to len krupiéri a čašníci, ale aj prevádzkovatelia, dodávatelia, ekonómovia, technici a upratovacie služby,“ spomenul Svoboda.

Mesto by po zatvorení všetkých prevádzok prišlo tiež o približne tri milióny eur ročne zo svojho rozpočtu.

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal uviedol, že zákonný rámec pre úpravu podnikania stanovuje NR SR. "Mesto v procese prípravy VZN o zákaze hazardu postupuje striktne podľa zákona. Keď už je reč o osobnej zodpovednosti, tak by som sa chcel opýtať predstaviteľov Asociácie zábavy a hier, či preberú osobnú, hmotnú a majetkovú zodpovednosť za škody, ktoré spôsobuje hazard,“ reagoval primátor na stanovisko asociácie, ktorá ho vyzvala, aby v súvislosti so zrušením herní prebral osobnú zodpovednosť.

Petícia za zrušenie hazardu v Bratislave

Pre zrušenie hazardu v Bratislave vyzbieral petičný výbor 136 139 podpisov Bratislavčanov na 8 018 hárkoch. Všetky podpisy na hárkoch z odovzdanej petície proti hazardu v hlavnom meste SR Bratislave skontrolovali, platných je 98 118 podpisov. Cieľom petície, ktorú spustilo hlavné mesto spolu s bratislavskými mestskými časťami, je zakázať hazardné hry na území Bratislavy a dosiahnuť, aby si mohli samosprávy regulovať hazard na svojom území.

Petíciu v januári prijali bratislavskí mestskí poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Zákonodarcovia v novembri schválili novelu zákona o hazardných hrách. Podľa tejto novely bude na zakázanie hazardu v Bratislave a v Košiciach postačovať petícia, pod ktorú sa podpíše pätnásť percent dospelých obyvateľov mesta. V iných mestách a obciach bude potrebných pod zákaz hazardu tridsať percent podpisov plnoletých občanov. Pôvodne však na to, aby bola petícia úspešná, samosprávy potrebovali vyzbierať aspoň 106-tisíc podpisov od oprávnených voličov.