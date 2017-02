Spor medzi Dúbravkou a mestom o náhradné byty pokračuje

Ako informovala Lucia Marcinatová z tlačového oddelenia Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, dôvodom je, že v piatok 10. februára Generálny investor Bratislava rozdal na podnet magistrátu za stierače áut na parkovisku Pri kríži a na vstupné brány obytných domov oznam, v ktorom občanov žiada, aby v lokalite neparkovali, nakoľko 15. februára sa tam začne stavať a autá, ktoré tam ostanú, odtiahnu. Mesto má okrem bytov postaviť pre obyvateľov aj parkovisko a park.

Generálny investor Bratislava (GIB) tvrdí, že letáky sa za stieračmi áut a na bytových domoch objaviť nemali. „Pracovná verzia letákov s výzvou na uvoľnenie priestoru budúcej stavby bytového domu v lokalite Pri kríži v MČ Dúbravka bola súčasťou príprav na spustenie projektu, keďže však termíny neboli definitívne potvrdené, letáky nemali byť distribuované. GIB letáky stiahol a ich distribúciu prešetruje," uvádza sa v stanovisku GIB k distribúcii letákov k výstavbe v lokalite Pri kríži, o ktorom informovala technická námestníčka GIB Barbara Beňová.

Zaťovič: Primátor nerešpektuje uznesenie

Zaťovič primátorovi v otvorenom liste vyčíta, že nerešpektuje uznesenie bratislavského mestského zastupiteľstva. Podľa neho sa práce na dome v Dúbravke so 68 náhradnými nájomnými bytmi mali odložiť dovtedy, kým nevyriešia situáciu s parkovacími miestami, ktoré v súčasnosti využívajú obyvatelia na tých miestach, na ktorých má byť bytový dom. „Nehovoriac o tom, že mal byť do výstavby vyriešený aj park. Nič z toho sa do dnešného dňa nestalo. Za vyriešenie nepovažujem situačný nákres, ktorý ste prezentovali aj cez tlačovú správu," vyčíta Nesrovnalovi.

Pripomína mu aj dohodu o tom, že pred výstavbou sa primátor stretne s občanmi a objasní im výstavbu náhradných nájomných bytov. „V tomto prípade neobstojí ani argumentácia, že ste sa stretli s piatimi ľuďmi z tejto oblasti, pričom oficiálnu pozvánku ste poslali len dvom. Toto nepovažujem za stretnutie s občanmi," píše ďalej dúbravský starosta v liste.

Za oveľa závažnejšie označuje Zaťovič uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorým boli pozemky, na ktorých sa má uskutočniť výstavba, zverené do správy Dúbravky. „Aj napriek tomu, že ste prijaté uznesenie nepodpísali, neznamená to, že nie je platné. Nepodpísaním uznesenia ste len pozastavili jeho účinnosť, nie platnosť," zdôrazňuje. Primátora tiež informuje, že aktuálne sa v správnom konaní rozhoduje o zrušení plánovaného výrubu stromov, ktoré je tesne pred vydaním rozhodnutia. „Je chvályhodné, že magistrát začal vybavovať veci vo veľmi krátkych lehotách, avšak je mi ľúto, že to prebieha väčšinou len vtedy, keď má na tom niekto eminentný záujem. V prospech obyvateľov to však určite nie je," dodáva starosta Dúbravky v liste primátorovi.

Nejde o prvý spor medzi magistrátom a Dúbravkou

Hlavné mesto SR Bratislava koncom januára informovalo, že chce v druhej polovici februára začať s výstavbou 68 náhradných nájomných bytov Pri kríži v bratislavskej Dúbravke. Mestská časť na to reagovala, že toto riešene považuje za nešťastné a predčasné. Upozornila, že o začiatku výstavby bytov v Dúbravke sa dozvedela od novinárov.

Magistrát koncom januára ďalej informoval, že k bytovému domu bude patriť 85 parkovacích miest a pre občanov, ktorí žijú v okolí výstavby, mesto dobuduje ďalších 96 parkovacích miest. V tomto roku mesto vyčlenilo na vybudovanie parkoviska s rozlohou 3 854 štvorcových metrov 400-tisíc eur. Park bude mať rozlohu približne 4 915 štvorcových metrov a na jeho výstavbu v tomto roku vyčlenili 200-tisíc eur. Na otázku, kedy chcú s výstavbou parkoviska i parku začať, bratislavský magistrát odpovedal, že to bude hneď, ako budú mať právoplatné stavebné povolenie.

Náhradné nájomné byty v Dúbravke

Mesto do konca minulého roka náhradné nájomné bývanie pre 580 žiadateľov zabezpečiť nestihlo a v Dúbravke aj napriek stavebnému povoleniu vlani stavať nezačali. Podľa uznesenia bratislavského mestského zastupiteľstva odložiť práce na dome v Dúbravke so 68 bytmi mali dovtedy, kým nevyriešia situáciu s parkovacími miestami, ktoré v súčasnosti využívajú obyvatelia na tých miestach, na ktorých má byť bytový dom.

Náhradné byty by mala do 295 dní od prevzatia staveniska postaviť spoločnosť Metrostav Slovakia. Podľa zmluvy je celková cena výstavby 4 739 794 eur s DPH. Povinnosťou hlavného mesta SR Bratislava bolo podľa zákona, ktorý prijala Národná rada SR v roku 2011, zabezpečiť k 1. januáru tohto roka náhradné bývanie pre ľudí zapísaných v príslušných zoznamoch. Ľudia napriek tomu podľa primátora nie sú ohrození tým, že ich zo súčasných bytov niekto vyhodí. Reštituent musí zo zákona akceptovať nájomníkov bytov aj po 1. januári 2017, až dovtedy, kým budú mať náhradný byt. Rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným dopláca reštituentom mesto. V rozpočte na to vyčlenilo tri milióny eur.

Stavba náhradných bytov je v pláne aj v ďalších častiach Bratislavy – v Petržalke, Ružinove a v Devínskej Novej Vsi. Byty môže mesto Bratislava stavať len na vlastných pozemkoch.