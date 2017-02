Bratislavský kraj zabezpečí pre učiteľov ubytovacie miesta

Frešo uviedol, že vzhľadom na demografickú krivku majú v stredoškolských internátoch voľné kapacity a tak nemajú problém podpísať s mestskou časťou Petržalka spoločné memorandum.

Ubytovacie miesta by pre petržalských učiteľov mohli uvoľniť už k 1. júnu.

Petržalka uvádza, že v petržalských materských školách učí 28 mimobratis­lavských učiteliek. Z nich 10 denne do Petržalky dochádza a 18 býva v podnájmoch. V základných školách je 63 takýchto učiteľov, z nich denne dochádza 25 a v podnájme býva 38. Mestská časť pritom zdôrazňuje, že učiteľka materskej školy s päťročnou praxou zarába 500 eur v čistom a za podnájom v jednoizbovom byte platí 400 eur. Ceny podnájmov sa v Bratislave pohybujú približne od 300 do 600 eur. Toto sú podľa Bajana dôvody, prečo je o učiteľov veľká núdza. Petržalka zároveň uvádza, že podľa prvého prieskumu má o takéto ubytovanie záujem 10 učiteľov. Bajan zároveň uviedol, že voľné miesta by mestská časť rada ponúkla aj opatrovateľkám. Petržalka tiež uvádza, že miesta v internátoch by financovala mestská časť, pritom od učiteľov by vyberala iba symbolický poplatok.